Ana Mena y Edurne se preparan junto a Becky G y Leire Martínez para los Asaltos de La Voz Kids: "Qué suerte tenerte en el equipo"

Los Asaltos de La Voz Kids arrancan este sábado. Ana Mena y Edurne, junto a sus asesoras, Becky G y Leire Martínez serán las primeras en enfrentarse a esta nueva fase en la que han compartido momentos muy especiales, además han recordado el primer encuentro entre los talents y sus asesoras.

En una divertida charla, con Becky G metiéndose incluso en el papel de presentadora, las coaches recordaron la ilusión con la que sus equipos recibieron a las artistas. Ana Mena no pudo evitar sonreír al recordar la reacción de sus talents cuando apareció Becky G: “Ellos no se esperaban para nada que viniese una estrella de fuera”, explicó la coach. “Se volvieron locos mis niños, casi la tiran de espaldas”, añadió entre risas.

Edurne vivió una escena muy parecida con Leire Martínez: “Se quedaron sin palabras. Se sienten súper afortunados de tenerte en el equipo, como todos”, le dijo a su asesora.

Leire también quiso compartir lo que más le ha sorprendido de trabajar junto a Edurne: “Me encanta la pasión que le pone. Y cuidado, que no pierde un Asalto”, comentó entre risas, destacando la implicación de la coach con cada uno de sus talents.

Por su parte, Becky G reconoció que el mayor regalo que se lleva de esta experiencia es haber podido conocer a los pequeños artistas del programa. Una vivencia que, asegura, recordará siempre después de su paso por La Voz Kids.

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