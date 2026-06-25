Cierran dos clínicas dentales en Barcelona que hacían cirugías sin titulación y con instrumental caducado 

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una red de falsos profesionales odontólogos en la provincia de Barcelona. La operación policial se ha saldado con la detención de cinco personas: cuatro supuestos dentistas y el propietario de dos clínicas dentales ubicadas en las localidades de Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat. A los arrestados se les imputan los presuntos delitos de intrusismo profesional, estafa, lesiones y usurpación de estado civil, por realizar tratamientos médicos y quirúrgicos sin disponer de la titulación legal exigida.

La investigación se inició gracias a la declaración de un testigo, que puso en alerta a los agentes de la Unidad de Investigación de Martorell y de la Unidad Central de Consumo. Finalmente, el 17 de junio se registraron ambas clínicas dentales.

Secuelas físicas en los pacientes y estafas económicas

El impacto de la actividad fraudulenta de estas clínicas ha ido más allá del engaño administrativo. Las declaraciones de los afectados permitieron constatar que varias víctimas habrían sufrido secuelas físicas derivadas de las intervenciones quirúrgicas deficientes a las que fueron sometidas por el personal no cualificado.

A ello se suman las denuncias por posibles estafas económicas, ya que los centros exigían el abono por adelantado de tratamientos que se quedaban sin finalizar.

Quirófanos con material oxidado y caducado

Según fuentes policiales, los centros no cumplían con las condiciones técnicas y sanitarias mínimas exigibles para la práctica odontológica. Durante los registros, las autoridades localizaron e intervinieron material quirúrgico oxidado y productos sanitarios caducados que eran utilizados habitualmente en las visitas. Asimismo, la policía intervino numeroso material informático y las agendas de visitas de las clínicas para determinar el alcance real de personas afectadas.

Clausura judicial de los centros por riesgo sanitario

Ante la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a precintar de inmediato estas clínicas dentales. Posteriormente, el juzgado encargado de instruir la causa ratificó judicialmente el cierre provisional de los centros, al considerar que existía un peligro evidente y continuado para la salud de las personas si las instalaciones seguían operativas.

Los cinco detenidos, que carecían de antecedentes policiales previos, fueron puestos a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Martorell.

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