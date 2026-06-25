Manuel, desesperado por encontrar a su madre, desaparecida en La Guaira tras el terremoto: "No sabemos nada de ella"

Un doble terremoto ha destruido miles de vidas en Venezuela. El primero, de una magnitud de 7.2 en la escala Richter y el segundo, de 7.5, han provocado derrumbes, más de 160 muertes y centenares de desaparecidos.

Pese a lo preocupante que resultan las cifras, aún no se ha hecho un recuento definitivo y continúan las labores de rescate. Según el gobierno venezolano, todavía no se han tenido en cuenta los datos de La Guaira, la zona más afectada y que ya se ha declarado "estado de desastre".

Cientos de familias buscan aún a personas desaparecidas en mitad del desastre. Una de ellas es la madre de Manuel Da Costa, un joven venezolano que vive en Madrid, pero cuya familia reside en La Guaira.

Su edificio se ha derrumbado por completo, pero no saben si su madre pudo salir con vida antes del terremoto. "No hemos podido contactar con gran parte de la familia", afirma Manuel.

Los datos son devastadores y muchas familias aún no tienen noticias de sus allegados. Una tragedia que en cuestión de pocos minutos ha arrasado Venezuela.

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