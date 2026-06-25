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La angustia de Héctor tras los terremotos de Venezuela: "Mi tía está desaparecida"

Héctor Aparicio vive horas de máxima incertidumbre después de perder el contacto con su tía tras los devastadores terremotos que han sacudido Venezuela.

Héctor Venezuela

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

El pasado miércoles, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela con solo 39 segundos de diferencia. Es lo que se conoce como un doblete sísmico, cuando dos seísmos fuertes ocurren en la misma zona en muy poco tiempo. El fenómeno ha provocado una de las mayores emergencias naturales que ha vivido el país en los últimos años.

Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y mantienen activados los dispositivos de rescate y atención sanitaria. La Guaira, uno de los territorios más castigados por el desastre, ha sido catalogada como "zona de desastre" debido a los numerosos derrumbes, daños en las estructuras y toneladas de escombros que han dejado los terremotos a su paso.

Nuestra reportera Flavia Bertolini se encuentra en el Consulado de Venezuela, en Madrid, junto a Héctor Aparicio, que vive con angustia las consecuencias de esta tragedia. "Mi tía está desaparecida, no sé nada de ella", asegura preocupado. "Es muy triste", añade, reconociendo que nunca imaginó una catástrofe de estas dimensiones.

Su tía regresaba de un viaje a China, pero varios retrasos en la aerolínea obligaron a reubicarla en un hotel de La Guaira. El edificio donde se alojaba ha quedado completamente derrumbado, una situación que ha aumentado aún más la preocupación de sus familiares, que siguen sin tener noticias de ella.

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