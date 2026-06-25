Manuel Félix, español sorprendido por el terremoto en Venezuela: "Al principio pensé que me estaba mareando, pero luego sentí un latigazo tremendo"

Venezuela sufría esta madrugada un terremoto doble que ha dejado cifras desoladoras. El primer temblor era de una magnitud de 7,2 en la escala Richter y epicentro en San Felipe y el segundo, de magnitud 7,5 y epicentro en Yumare.

El gobierno de Venezuela ha informado de que hay al menos 164 fallecidos y 971 heridos. Unas cifras que por el momento no recoge las víctimas de la zona más afectada, La Guaira, declarado ya "estado de desastre".

Mientras los servicios de rescate y emergencias continúan buscando a personas desaparecidas y atendiendo a los afectados, en Y ahora Sonsoles hablamos con algunas voces que han vivido la tragedia en primera persona.

Manuel Félix es un periodista español que llevaba tres semanas recorriendo Caracas para retratar la Venezuela post-Maduro. Sin embargo, en pleno viaje le ha sorprendido la tragedia.

Según nos cuenta, en el momento del terremoto, Manuel Félix estaba duchándose. "Al principio pensé que me estaba mareando, pero luego sentí un latigazo tremendo", afirma, "más de medio minuto, se me hizo eterno".

El hotel entero comenzó a moverse "como un barco". Rápidamente, se vistió y salió, junto al resto de huéspedes, del edificio. Una imagen que confiesa que nunca olvidará y que llenó las calles de miedo durante unos segundos que se alargaron como si fueran horas.

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