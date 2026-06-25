La madre de Brunella, desaparecida en La Guaira tras el terremoto: "Mi padre vio cómo se caía y ya no sabemos nada de ella"

Dos terremotos han sacudido Venezuela en cuestión de minutos. El primero, de una magnitud de 7,2 en la escala Richter y el segundo, de 7,5.

Las cifras son devastadoras y, por el momento, provisionales, ya que no cuentan con los datos de La Guaira, la zona más afectada y que ha sido declarada "estado de desastre". Según el gobierno venezolano, ya hay más de 160 fallecidos y casi mil heridos.

Los servicios de rescate trabajan sin descanso, tratando de localizar a los desaparecidos. Una de ellas es la madre de Brunella, una joven venezolana que vive en España, pero cuya familia al completo reside en La Guaira.

Según nos cuenta, su edificio al completo se ha derrumbado, por lo que ha podido ver en fotos. Su familia estaba en casa en el momento del terremoto, pero lograron salir con vida tras el primer temblor, aunque su madre ha desaparecido.

"Mi padre vio cómo se caía mientras salía del cuarto, pero luego no vio más nada", afirma Brunella. Desde entonces, no han tenido noticias de ella.

Pese a la incertidumbre y el dolor que siente, Brunella conserva esperanza de que su madre pueda estar viva: "Está en el piso 6, tiene más posibilidades de estar bien". Una tragedia que tiene a familias como la de Brunella con el corazón en un puño.

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