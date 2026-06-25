Bertín Osborne reaparece recuperado tras meses complicados de salud: "Lo he pasado fatal"

Después de un tiempo muy complicado en lo que respecta a su salud, tras haber sufrido dos neumonías consecutivas derivadas de contagios de COVID-19, Bertín Osborne ha reaparecido ante las cámaras para recoger un premio muy especial: el Beef Awards, que ha recibido la Fundación Kike Osborne. Un galardón que, según él, debería haber recogido su exmujer, Fabiola Martínez, por ser el motor de la fundación, aunque no ha podido hacerlo porque se encontraba de viaje.

Bertín Osborne posando para la prensa | Gtres

El presentador ha reconocido ante los reporteros que ha atravesado momentos delicados y que "lo ha pasado fatal": "Todavía estoy un poquito... Ayer probé a ver si podía cantar y me queda todavía una semana, pero bueno. Estoy bien, ya me he recuperado. Físicamente ya me he recuperado, gracias a Dios. Pero lo he pasado fatal".

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

Bertín se ha mostrado muy contento porque próximamente volverá a convertirse en abuelo. Su hija Claudia Osborne espera su tercer hijo junto a su marido, José Entrecanales. "Ah, sí, sí. Y de niño. Esta vez es de niño. Pues no sé cómo le van a poner, la verdad", reconocía el presentador, sin saber que su hija ya había anunciado en redes sociales el nombre que pondrán al pequeño, Joselito: "Yo no leo las redes y las cosas... Entonces no me entero".

Claudia Osborne y su marido, José Entrecanales | Gtres

A quien también ha dedicado unas bonitas palabras ha sido a Gabriela Guillén, madre de su hijo David: "Es una chavala estupenda, discreta, es una tía que trabaja como una burra y que no le pide a nadie".