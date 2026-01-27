Virginia Berasategui, la campeona mundial a la que el dopaje le destrozó la vida: "Me sentí abandonada"

Virginia Berasategui pasó de ser una heroína en el deporte a sentirse una apestada. Todo por un error que solo ocurrió una vez, pero que le perseguirá toda la vida: el dopaje.

Era campeona mundial de Triatlón, pero fue en 2013, en un triatlón de Bilbao, su ciudad natal, cuando decidió doparse. Ella tenía claro que no era un mundial, pero quería llevarse el reconocimiento de ganar en casa.

"Me ofrecieron y lo cogí, no hay más excusas", recuerda, "en aquel momento era una persona muy insegura, porque lo peor es que hubiera ganado sin doparme".

Cuando salieron los resultados y dio positivo, sintió que el mundo se le venía encima. Pasó tres días seguidos sin salir de casa, sin dormir, ni comer, hasta que se dio cuenta de que debía hacer frente a sus actos y dio una rueda de prensa contando la verdad.

Desde entonces, Virginia sintió que el mundo entero le daba la espalda. No solo se le cerraron todas las puertas posibles a nivel profesional, sino que también pagó un precio personal, económico y emocional muy grande. "Creo que todos cometemos errores, ni antes era tan buena ni entonces era tan mala", advierte.

Fue la familia de Virginia la que la ayudó a salir adelante. Su hijo Lucas se convirtió en su salvación, enseñándole que en mitad de la oscuridad, siempre habrá una luz que te enseñe qué es lo verdaderamente importante. "Siempre digo que, si no fuera por esto, no tendría la familia que tengo", termina diciendo. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!