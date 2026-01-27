Lo vemos
Médico forense, sobre el asesinato de un menor en Sueca: "Esto no parece un momento de delirio"
Un hombre ha confesado haber matado fruto de un "arrebato de locura" al amigo de su hijo de 13 años. Una versión que, según Julia Fernández, médico forense, no encaja con los datos.
Sueca (Valencia) continúa con el corazón roto tras el asesinato de un Álex, un niño de 13 años. Este se encontraba jugando a videojuegos en casa de un amigo del colegio cuando el padre de este, presuntamente, terminó con su vida.
Fue el presunto autor el que, al poco de cometer el asesinato, se entregaba a la Guardia Civil. Este confesaba haber matado al menor en un "arrebato de locura".
Pese a que algunos vecinos de Sueca apuntaron en un principio a que este hombre podría estar encubriendo a su hijo, la autopsia ha determinado que fue un adulto quien mató a Álex.
Ahora, la pregunta es: ¿qué llevó al presunto asesino a matar a Álex? Según Julia Fernández, médico forense, los datos no concuerdan con que este hombre sufriera momentos de delirio.
"Esta persona no tenía antecedentes psicóticos", señala Julia Fernández. ¿Conoceremos pronto qué hubo detrás de la muerte de Álex?
