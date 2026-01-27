Última hora
Primera víctima mortal de la borrasca Joseph en Torremolinos: "Pese a la rápida intervención, no se ha podido hacer nada"
La borrasca Joseph se ha cobrado su primera víctima mortal, una joven de Torremolinos a la que le cayó una palmera encima por las fuertes rachas de viento.
El tiempo no da tregua y, una semana después de la borrasca Ingrid que llenó el país de una ola de frío extremo, llega la borrasca Joseph, que nos trae lluvias y fuertes vientos.
Esta nueva borrasca ya nos ha dejado una víctima mortal, una joven de Torremolinos a la que le cayó una palmera encima. Cuando llegaron los equipos de emergencia, la mujer ya estaba en parada cardiorrespiratoria y no podían hacer nada por su vida.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Cano, periodista local, que añade más datos a lo sucedido. Según nos cuenta, se trata de una joven de 30 años que fallecía en una zona muy transitada de Torremolinos. "Pese a la rápida intervención, no se ha podido hacer nada", señala Juan Cano.
Una terrible noticia que alerta de los peligros de esta nueva borrasca. Las autoridades advierten: mucho cuidado y precaución extrema durante toda la semana.
