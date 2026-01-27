Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Primera víctima mortal de la borrasca Joseph en Torremolinos: "Pese a la rápida intervención, no se ha podido hacer nada"

La borrasca Joseph se ha cobrado su primera víctima mortal, una joven de Torremolinos a la que le cayó una palmera encima por las fuertes rachas de viento.

Fallece una joven en Torremolinos

Publicidad

El tiempo no da tregua y, una semana después de la borrasca Ingrid que llenó el país de una ola de frío extremo, llega la borrasca Joseph, que nos trae lluvias y fuertes vientos.

Esta nueva borrasca ya nos ha dejado una víctima mortal, una joven de Torremolinos a la que le cayó una palmera encima. Cuando llegaron los equipos de emergencia, la mujer ya estaba en parada cardiorrespiratoria y no podían hacer nada por su vida.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Cano, periodista local, que añade más datos a lo sucedido. Según nos cuenta, se trata de una joven de 30 años que fallecía en una zona muy transitada de Torremolinos. "Pese a la rápida intervención, no se ha podido hacer nada", señala Juan Cano.

Una terrible noticia que alerta de los peligros de esta nueva borrasca. Las autoridades advierten: mucho cuidado y precaución extrema durante toda la semana.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Fallece una joven en Torremolinos

Primera víctima mortal de la borrasca Joseph en Torremolinos: "Pese a la rápida intervención, no se ha podido hacer nada"

"Esto es un caldo corto": el truco de cocina de Arguiñano para elaborar una bechamel con sabor a langostino

"Esto es un caldo corto": el truco de cocina de Arguiñano para elaborar una bechamel con sabor a langostino

Así será la reacción de Roberto Leal al entregar el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Así será la reacción de Roberto Leal al entregar el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Julio Iglesias, Jaime Peñafiel
Caso Julio Iglesias

Jaime Peñafiel, amigo de Julio Iglesias, tras archivarse las acusaciones de agresión sexual: "¡Han mentido, te lo digo! ¡Han mentido!"

La indignación de las familias de las víctimas.
Accidente trenes Adamuz

La hermana de un fallecido en los trenes de Adamuz critica la presencia de María Jesús Montero en los funerales: "No pinta nada"

¡Brillante! Nuria consigue 2.775 euros con el gajo dorado
Mejores momentos | 27 de enero

¡Brillante! Nuria consigue 2.775 euros con el gajo dorado

Nuria ha conseguido dar el do de pecho en el panel del bote, logrando un gran premio y llevándose una increíble cantidad.

Juan José Ballesta
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Tras superar el año más complicado de su vida, Juan José Ballesta retoma su rutina y sus sueños y nos presenta sus nuevos proyectos profesionales: un corto y su empresa de catering.

¡Suma y sigue! Sergio se marca un gran panel: “Qué suerte hemos tenido”

¡Suma y sigue! Sergio se marca un gran panel: “Qué suerte hemos tenido”

Premio de 500 euros y robo incluido: “Y te vas a llevar una ola también”

Premio de 500 euros y robo incluido: “Y te vas a llevar una ola también”

Lorenzo Armenteros, médico de familia, sobre atragantamientos

Los consejos de un médico tras varias muertes por la misma causa en pocos días: ¿Qué hacer ante un atragantamiento?

Publicidad