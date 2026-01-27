Última hora
Vecinos de Jimena de la Frontera (Cádiz) temen quedarse incomunicados ante el temporal: "Este puente es nuestra vida"
La borrasca Joseph nos deja imágenes golpea con fuerza nuestro país, dejando escenas que muchos tardarán en olvidar. En un pueblo de Cádiz, el río se ha desbordado dos veces en 20 días.
La semana pasada, la borrasca Ingrid bañaba el país de un frío polar que, una semana más tarde, no se va. Ahora recibimos a la borrasca Joseph, que viene cargada de fuertes vientos y lluvias.
La borrasca nos ha dejado imágenes de auténtico terror y ya le ha costado la vida a una joven de 30 años en Torremolinos (Málaga), después de que los fuertes vientos hicieran que una palmera le cayera encima.
En Andalucía, el temporal preocupa especialmente. En Jimena de la Frontera (Cádiz), los vecinos temen quedarse incomunicados por el desbordamiento del río Hozgarganta.
En apenas 20 días, el río se ha desbordado dos veces, haciendo peligrar el puente que les permite salir y entrar en el pueblo: "El puente es nuestra vida, no podemos quedarnos incomunicados".
Las autoridades piden precaución y responsabilidad aunque un temporal que se prolongará durante toda la semana. ¡Dale al play para verlo todo al completo!
