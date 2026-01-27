La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

Para el último duelo entre José Corbacho y Almudena Cid en La Pista, Pasapalabra ha reservado uno de los mayores éxitos del año pasado. Así de reciente es la canción, de 2025, y el primer fragmento ya les ha trasladado a un ambiente muy latino. Además, Roberto Leal ha tratado de darles una clave sobre el artista por la forma en la que ha dicho el verso “Cuando yo nací, fue que nació el flow”. El cómico lo ha acertado: Bad Bunny.

Faltaba por descubrir el título. Todavía se les ha resistido con el segundo fragmento, a pesar de que ha sido inusualmente largo. “Cuidado, que la ponemos entera”, ha bromeado Roberto. El duelo ha terminado resolviéndose por sólo un segundo, cuando al fin Corbacho ha dado con ‘Nuevayol’ y lo ha celebrado con un twerking.

Roberto, que había bromeado con lo fan que Bad Bunny es de Pasapalabra, se ha quitado el sombrero para asegurar que el latino es un “pedazo de artista”. “Es innegable la calidad de este señor que llena estadios y que mueve a medio mundo con su música”, ha defendido. ¡Revive este momento en el vídeo!