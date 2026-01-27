Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 27 de enero

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

El presentador se ha quitado el sombrero con el cantante puertorriqueño tras la victoria de José Corbacho en La Pista acertando ‘Nuevayol’.

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Para el último duelo entre José Corbacho y Almudena Cid en La Pista, Pasapalabra ha reservado uno de los mayores éxitos del año pasado. Así de reciente es la canción, de 2025, y el primer fragmento ya les ha trasladado a un ambiente muy latino. Además, Roberto Leal ha tratado de darles una clave sobre el artista por la forma en la que ha dicho el verso “Cuando yo nací, fue que nació el flow”. El cómico lo ha acertado: Bad Bunny.

Faltaba por descubrir el título. Todavía se les ha resistido con el segundo fragmento, a pesar de que ha sido inusualmente largo. “Cuidado, que la ponemos entera”, ha bromeado Roberto. El duelo ha terminado resolviéndose por sólo un segundo, cuando al fin Corbacho ha dado con ‘Nuevayol’ y lo ha celebrado con un twerking.

Roberto, que había bromeado con lo fan que Bad Bunny es de Pasapalabra, se ha quitado el sombrero para asegurar que el latino es un “pedazo de artista”. “Es innegable la calidad de este señor que llena estadios y que mueve a medio mundo con su música”, ha defendido. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Chris Hemsworth recuerda la noche que subió al escenario con Ed Sheeran: "Nunca he sentido nada igual"

Chris Hemsworth recuerda la noche en la que subió al escenario con Ed Sheeran: "Nunca he sentido nada igual"

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso
Mejores momentos | 27 de enero

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario
Mejores momentos | 27 de enero

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”
Mejores momentos | 27 de enero

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

El presentador se ha quitado el sombrero con el cantante puertorriqueño tras la victoria de José Corbacho en La Pista acertando ‘Nuevayol’.

Isabel Sartorius
LO VEMOS

Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, ingresada en una residencia: "Pasa por un proceso complicado a largo plazo"

La socialité, quien fue el primer gran amor del rey, cumple 61 años tras ingresar en una residencia sanitaria en Madrid.

Virginia Berasategui

Virginia Berasategui, la campeona mundial a la que el dopaje le destrozó la vida: "Me sentí abandonada"

Sarampión

España, en alerta por los contagios de sarampión: "La única medida es la vacunación"

Superviviente

Superviviente del accidente de Adamuz: "Me da la sensación de que me intentan comprar con la indemnización"

Publicidad