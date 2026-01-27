Dafne Fernández en Perdiendo el juicio: “Sara es una tiburona, muy ambiciosa y exigente consigo misma”

Dafne Fernández interpreta a Sara en Perdiendo el juicio, la nueva socia del bufete de César y la mujer que ocupa el lugar que dejó Amanda, tanto en lo profesional como, según las sospechas de la protagonista, en lo personal. Un personaje decidido a hacerse un nombre por sus propios méritos y a no pasar desapercibido en la historia.

Sara ocupa el espacio que dejó Amanda en el bufete y, según las sospechas de la propia protagonista, también en su matrimonio. Una situación que añade tensión y conflicto a una historia ya marcada por los celos, las heridas abiertas y las cuentas pendientes.

La actriz define a su personaje sin rodeos como una auténtica “tiburona”. Una mujer “muy ambiciosa” y “muy exigente consigo misma”, decidida a llegar lejos en su profesión cueste lo que cueste. Aunque procede de una familia influyente, Sara no quiere que su apellido le abra puertas.

Tal y como adelanta Dafne Fernández, su personaje está decidida a construirse una carrera sólida por sus propios méritos, convirtiéndose en una figura clave dentro del bufete y en una presencia incómoda para Amanda. Una rival que promete generar algunos de los conflictos más intensos de Perdiendo el juicio, muy pronto en Antena 3.