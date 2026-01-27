Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Dafne Fernández en Perdiendo el juicio: “Sara es una tiburona, muy ambiciosa y exigente consigo misma”

Ambición, poder y rivalidad. La actriz nos cuenta todo sobre su personaje en Perdiendo el juicio, la nueva serie de Antena 3.

Dafne Fernández

Publicidad

Dafne Fernández interpreta a Sara en Perdiendo el juicio, la nueva socia del bufete de César y la mujer que ocupa el lugar que dejó Amanda, tanto en lo profesional como, según las sospechas de la protagonista, en lo personal. Un personaje decidido a hacerse un nombre por sus propios méritos y a no pasar desapercibido en la historia.

Sara ocupa el espacio que dejó Amanda en el bufete y, según las sospechas de la propia protagonista, también en su matrimonio. Una situación que añade tensión y conflicto a una historia ya marcada por los celos, las heridas abiertas y las cuentas pendientes.

La actriz define a su personaje sin rodeos como una auténtica “tiburona”. Una mujer “muy ambiciosa” y “muy exigente consigo misma”, decidida a llegar lejos en su profesión cueste lo que cueste. Aunque procede de una familia influyente, Sara no quiere que su apellido le abra puertas.

Tal y como adelanta Dafne Fernández, su personaje está decidida a construirse una carrera sólida por sus propios méritos, convirtiéndose en una figura clave dentro del bufete y en una presencia incómoda para Amanda. Una rival que promete generar algunos de los conflictos más intensos de Perdiendo el juicio, muy pronto en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina

Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”

Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!
Capítulo 485

Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!

¡Marta convence a Pablo para que contrate una nueva dependienta!
Capítulo 485

¡Marta convence a Pablo para que contrate una nueva dependienta!

Dafne Fernández
Entrevista

Dafne Fernández en Perdiendo el juicio: “Sara es una tiburona, muy ambiciosa y exigente consigo misma”

Ambición, poder y rivalidad. La actriz nos cuenta todo sobre su personaje en Perdiendo el juicio, la nueva serie de Antena 3.

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!
Capítulo 485

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!

La joven ha conocido al cantinero y a la chica de la tienda. ¿Hará buenas migas con ellos?

La explicación médica de Bahar sobre el vínculo entre una madre y sus bebés consigue que por fin estén juntos

La explicación médica de Bahar sobre el vínculo entre una madre y sus bebés consigue que por fin estén juntos

¡Noche caótica! Rengin se desmaya mientras Seren llega con la policía para llevarse a sus hijos

¡Noche caótica! Rengin se desmaya mientras Seren llega con la policía para llevarse a sus hijos

Ana Carlota Fernández es Valentina, nueva dependienta de la tienda en Sueños de Libertad

Ana Carlota Fernández es Valentina, la nueva dependienta de la tienda en Sueños de libertad

Publicidad