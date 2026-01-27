Indignación entre las familias de las víctimas de Adamuz: "No iremos al homenaje porque la gestión no ha podido ser peor"

El accidente de tren de Adamuz del pasado domingo 18 de enero se ha convertido en la mayor tragedia ferroviaria de los últimos tiempos, causando 45 fallecidos. El siniestro se produjo después de que un tren Iryo descarrilara y chocara de lleno contra un Alvia que viajaba en sentido contrario.

Cientos de familias que aún se preguntan qué pudo fallar para que el tren descarrilara, mientras exigen depurar responsabilidades. Por el momento, todo apunta a que fue la consecuencia de un fallo en la infraestructura ferroviaria y el mantenimiento de las vías.

El Gobierno ha convocado un funeral de Estado en honor a las víctimas el jueves en Huelva. Un acto al que muchos afectados o familiares de víctimas se niegan a acudir.

Ricardo García, por ejemplo, el tío de Jesús Saldaña, el cardiólogo fallecido en el tren, se niega a acudir al funeral. "No iremos porque desde el minuto 1 la gestión ha dejado mucho que desear", señala.

Según nos cuenta Ricardo, no solo se han sentido desatendidos en cuanto a la información del accidente, sino también en cuanto al trato personal. "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros, no sé dónde está la empatía con las víctimas", advierte Ricardo García.

Los afectados de Adamuz exigen justicia y piden que se mejoren y se revisen las infraestructuras ferroviarias, permitiendo que al menos las vidas que se ha cobrado el accidente sirvan para evitar tragedias venideras.