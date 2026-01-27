Antena3
Amiga de los padres de Álex, el niño asesinado en Sueca: "Solo pedían 5 segundos con él para preguntarle por qué"

La autopsia ha determinado que fue un adulto quien terminó con la vida de Álex, el menor de 13 años asesinado presuntamente por el padre de su amigo. El pueblo entero está conmocionado y la familia de la víctima no puede imaginarse qué pudo llevarle a hacer algo así.

Sueca

El asesinato de Álex, un niño de 13 años en Sueca (Valencia) ha estremecido al pueblo entero. El menor estaba jugando en casa de un amigo del colegio cuando, horas más tarde, el padre de este confesaba haber matado al amigo de su hijo.

Abuela

Cuando el hombre se entregó a la Guardia Civil, encontraron a Álex sin vida en su casa, con heridas de lo que podría ser un bate de béisbol y un arma blanca. Todo ello, según el presunto autor, ocurrió en un "arrebato de locura".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Carmen Beltrán, amiga de la familia de Álex. "Esto es lamentable", señala, "tenemos mucha rabia y necesitamos justicia".

Según nos cuenta, los padres de Álex están destrozados y, a la entrada de los juzgados, se han roto en gritos hacia el presunto asesino. "Solo pedían 5 segundos con él para preguntarle por qué lo hizo", afirma Carmen Beltrán.

Pese a que algunos vecinos de Sueca sostenían que el padre podría estar encubriendo a su hijo, la autopsia ha determinado que, por la fuerza y altura de los golpes, fue un adulto quien terminó con la vida de Álex.

Hoy, la familia de Álex llora su pérdida y vuelca todo su dolor y su rabia contra el hombre que ha confesado haberle matado. Un trágico episodio que ha llenado las calles de Sueca de silencio y tensión.

Médico forense, sobre el asesinato de un menor en Sueca: "Esto no parece un momento de delirio"

Un hombre ha confesado haber matado fruto de un "arrebato de locura" al amigo de su hijo de 13 años. Una versión que, según Julia Fernández, médico forense, no encaja con los datos.

