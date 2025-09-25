Antena 3 LogoAntena3
La vida de Alfonso Villares tras la denuncia de presunta agresión sexual de Paloma Lago: "Ha recuperado su trabajo como veterinario"

Tras hacer pública la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Alfonso Villares, Paloma Lago reaparece. A quien no hemos visto es a Alfonso Villares, quien se retiró de la vida política tras la denuncia.

Alfonso Villares

Sara Sanz Navarro
Paloma Lago denunciaba hace unos meses la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Alfonso Villares el pasado 27 de diciembre de 2024. Desde entonces, la presentadora ha ido recuperando su rutina poco a poco, hasta reaparecer oficialmente hoy en un acto público en Barcelona.

De quien sabemos menos es de Alfonso Villares, quien, pese a mantener su inocencia, ha querido alejarse del foco mediático desde que salió a la luz la noticia. Hoy, gracias a nuestra colaboradora Isabel Rábago, conocemos más detalles de su vida desde la acusación.

"Ha recuperado su puesto como veterinario", nos cuenta. La periodista asegura que Villares se deja ver por Galicia pese a haber abandonado su carrera política: "Está convencido de su inocencia".

La batalla judicial entre Paloma Lago y Alfonso Villares continúa, mientras ambos tratan de alcanzar una nueva normalidad. ¡Dale al play para conocer todos los detalles!

