El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo señala al hijo de las víctimas: "Lo de Juan para mí está muy claro"

Hablamos con Javier Anastasio, uno de los implicados en el crimen de los marqueses de Urquijo, que se fugó hasta que el delito prescribió. Hoy, sostiene que tanto él como Rafi, que fue condenado como el autor del asesinato, son inocentes.

Crimen marqueses de Urquijo

Cuarenta años después de uno de los crímenes más impactantes de nuestro país, las incógnitas alrededor de la muerte de los marqueses de Urquijo no se resuelven. Pese a que se dictó que fue Rafael Escobedo, el yerno de las víctimas, quien los mató, existen otras versiones de los hechos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado en exclusiva con Javier Anastasio, uno de los implicados en el caso. Este confesó haber ayudado a Rafi a deshacerse del arma, pero a día de hoy sostiene que ambos son inocentes.

Anastasio se fugó tras ser condenado por su implicación, hasta que hoy, una vez prescrito el delito, rompe su silencio. Este asegura que todo fue una farsa y que otras personas estaban interesadas en que desaparecieran las pruebas del crimen para incriminarles.

Una de las personas a las que Anastasio señala como presunto responsable del crimen es Juan de la Sierra, el hijo menor de los marqueses de Urquijo. Según nos cuenta, su coartada nunca fue clara y sospecha que estuvo allí la noche de los hechos: "Estoy convencido de que Juan no estaba en Londres porque hay pruebas de ello".

Existen rumores de que la relación de los marqueses con sus hijos no era buena. Tanto es así que, mientras Juan se preparaba para suceder a su padre, este inicia los trámites para que no se beneficiara de su herencia.

Aunque Anastasio no tiene pruebas, defiende su inocencia y señala hacia el hijo de los marqueses. ¿Qué hizo realmente Juan de la Sierra aquella noche de 1980?

Y ahora Sonsoles

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo señala al hijo de las víctimas: "Lo de Juan para mí está muy claro"

