Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 25 de septiembre

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’: “Lo compuso Michael Jackson”

La actriz estaba tan perdida con esta canción de Mecano que, cuando ha escuchado el primer fragmento, la voz que le pegaba era la del rey del pop.

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

“Si llegas al estribillo, te sale el título”, le ha dicho Ana García Lozano a Víctor Elías. Ha sido un comentario entre compañeros que ha terminado siendo fundamental para que el actor y cantante se impusiera a Lucía Jiménez en La Pista. El equipo azul ha sumado así cinco valiosos segundos de cara a El Rosco de Rosa.

Lucía ha tenido la oportunidad de ganar, pero se ha quedado en blanco tras escuchar el primer fragmento. “Para mí, es Michael Jackson”, ha asegurado sobre la voz que le evocaba la melodía. Por eso, se ha quedado descolocada cuando el turno ha pasado su rival y ha revelado que la canción era de Mecano.

Teniendo en cuenta que había sonado el inicio del tema, Víctor ha ido recorriendo toda la melodía hasta llegar, con mucha paciencia, al estribillo. Sólo entonces se ha dado cuenta de que era ‘Cruz de navajas’. No obstante, a Lucía le quedaba aún una aportación por ofrecer, un dato insólito que ha provocado las risas: “Lo compuso Michael Jackson”. ¡Revive este divertido duelo musical en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra: “Hugo es el boss”

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’: “Lo compuso Michael Jackson”

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

Bertín Osborne
Hablamos con él

Bertín Osborne aclara cómo fue su ruptura con Mar Flores: "No me acuerdo si la dejé por teléfono, puedo entender que sea así"

Camilo Sesto
Exclusiva

La familia de Camilo Sesto estalla contra su exrepresentante y su administrador: "Se aprovecharon de él"

Alfonso Villares
Última hora

La vida de Alfonso Villares tras la denuncia de presunta agresión sexual de Paloma Lago: "Ha recuperado su trabajo como veterinario"

Tras hacer pública la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Alfonso Villares, Paloma Lago reaparece. A quien no hemos visto es a Alfonso Villares, quien se retiró de la vida política tras la denuncia.

Sartorius
Nos lo cuenta

El hermano de Javier Sartorius recuerda al joven que renunció a una vida acomodada por Dios: "Se enamoró de los pobres"

Hablamos con Fernando Sartorius, el hermano de Javier, quien renunció a ser una estrella del deporte para ayudar a los demás. Hoy, conocemos cuál era el verdadero éxito para Javier.

Crimen marqueses de Urquijo

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo señala al hijo de las víctimas: "Lo de Juan para mí está muy claro"

CremadeMarisco

La crema de marisco de Arguiñano: suave, sofisticada y fácil de elaborar

Juan Ángel

Juan Ángel, víctima de la estafa de la mascota perdida: "Me pidieron dinero diciendo que lo encontraron en un mercadillo"

Publicidad