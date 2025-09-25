Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’: “Lo compuso Michael Jackson”

“Si llegas al estribillo, te sale el título”, le ha dicho Ana García Lozano a Víctor Elías. Ha sido un comentario entre compañeros que ha terminado siendo fundamental para que el actor y cantante se impusiera a Lucía Jiménez en La Pista. El equipo azul ha sumado así cinco valiosos segundos de cara a El Rosco de Rosa.

Lucía ha tenido la oportunidad de ganar, pero se ha quedado en blanco tras escuchar el primer fragmento. “Para mí, es Michael Jackson”, ha asegurado sobre la voz que le evocaba la melodía. Por eso, se ha quedado descolocada cuando el turno ha pasado su rival y ha revelado que la canción era de Mecano.

Teniendo en cuenta que había sonado el inicio del tema, Víctor ha ido recorriendo toda la melodía hasta llegar, con mucha paciencia, al estribillo. Sólo entonces se ha dado cuenta de que era ‘Cruz de navajas’. No obstante, a Lucía le quedaba aún una aportación por ofrecer, un dato insólito que ha provocado las risas: “Lo compuso Michael Jackson”. ¡Revive este divertido duelo musical en el vídeo!