Hablamos con él
Juan Ángel, víctima de la estafa de la mascota perdida: "Me pidieron dinero diciendo que lo encontraron en un mercadillo"
Además de perder a su perro, Juan Ángel fue víctima de una extorsión cada vez más extendida. Los estafadores le pedían una recompensa asegurando que tenían a su mascota, cuando tan solo se estaban aprovechando de su desesperación.
Publicidad
En España, muchas personas viven con una mascota en casa y, en caso de que estas se pierdan, llegan a ofrecer grandes recompensas para recuperarlas. Esta desesperación es el alimento perfecto para las estafas.
Juan Ángel ha sido víctima de la estafa de las mascotas perdidas. Tras perder a su perro, decidió ofrecer una recompensa para aquellos que lo encontraran. Fue entonces cuando comenzó a recibir llamadas asegurando que tenían a su perro e, incluso, le pasaron una foto de su mascota.
Aunque al principio les creyó y parecía dispuesto a pagar, pronto se dio cuenta de que la fotografía era la que usó en el cartel de "se busca" modificada con Inteligencia Artificial.
Otros llamaban a Juan Ángel asegurando que habían visto a su perro en un mercadillo. "Me dijeron que no tenían dinero para comprarlo y pedían 300 euros", nos cuenta.
Más Noticias
- Contrató a su amiga y traicionó su confianza: "Un detective descubrió que, en vez de teletrabajar, estaba de fiesta"
- El secreto de la longevidad que hizo que María Branyas viviera 117 años: "Era como si hubiera engañado al tiempo"
- Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de rock con la visita de Loquillo
Esta estafa es cada vez más común y los delincuentes suelen utilizar el mismo modus operandi: utilizan fotos del animal perdido cambiando el fondo o modificándolas, añadiendo manchas o heridas para que el dueño sienta más urgencia.
Publicidad