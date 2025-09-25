Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con él

Bertín Osborne aclara cómo fue su ruptura con Mar Flores: "No me acuerdo si la dejé por teléfono, puedo entender que sea así"

Pilar Vidal habla con Bertín Osborne sobre su familia y sus últimas polémicas. Tras las declaraciones de Mar Flores, conocemos su versión sobre la ruptura.

Bertín Osborne

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Bertín Osborne es uno de los rostros que más portadas ocupa en nuestro país. Pese a que últimamente son muchas las polémicas que le rodean, Bertín no se esconde y responde a todo con nuestra reportera Pilar Vidal.

Tras conocer la versión de Mar Flores sobre su ruptura, Bertín Osborne ha querido aclarar lo que ocurrió. La modelo se mostró algo molesta e insinuó que la dejó por teléfono, aunque con el paso de los años guardan buen recuerdo del otro.

Mar Flores y Bertín Osborne

"No me acuerdo, pero puedo entender que fuera así", confiesa Bertín. El cantante asegura que, cuando estaban juntos, él se fue a vivir a Miami y ella se quedó en España, por lo que contempla la posibilidad de que fuera así: "Las circunstancias son las que fueron".

Pese a todo, Bertín tiene buenas palabras hacia Mar Flores: "Es una mujer que yo he querido muchísimo". ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Bertín Osborne

Bertín Osborne aclara cómo fue su ruptura con Mar Flores: "No me acuerdo si la dejé por teléfono, puedo entender que sea así"

Camilo Sesto

La familia de Camilo Sesto estalla contra su exrepresentante y su administrador: "Se aprovecharon de él"

Alfonso Villares

La vida de Alfonso Villares tras la denuncia de presunta agresión sexual de Paloma Lago: "Ha recuperado su trabajo como veterinario"

Sartorius
Nos lo cuenta

El hermano de Javier Sartorius recuerda al joven que renunció a una vida acomodada por Dios: "Se enamoró de los pobres"

Crimen marqueses de Urquijo
Exclusiva

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo señala al hijo de las víctimas: "Lo de Juan para mí está muy claro"

CremadeMarisco
Para 6 personas

La crema de marisco de Arguiñano: suave, sofisticada y fácil de elaborar

Karlos Arguiñano elabora una exquisita crema de marisco para seis personas usando langostinos, almejas, rape, verduras y brandy, cocinando cabezas y cáscaras para potenciar el sabor marino.

Juan Ángel
Hablamos con él

Juan Ángel, víctima de la estafa de la mascota perdida: "Me pidieron dinero diciendo que lo encontraron en un mercadillo"

Además de perder a su perro, Juan Ángel fue víctima de una extorsión cada vez más extendida. Los estafadores le pedían una recompensa asegurando que tenían a su mascota, cuando tan solo se estaban aprovechando de su desesperación.

José Luis

Contrató a su amiga y traicionó su confianza: "Un detective descubrió que, en vez de teletrabajar, estaba de fiesta"

María Branyas

El secreto de la longevidad que hizo que María Branyas viviera 117 años: "Era como si hubiera engañado al tiempo"

Mar Flores Vs. Terelu Campos

Susanna Giso desvela contra quién dirige su cabreo Mar Flores: "No es con su hijo ni con su nuera"

Publicidad