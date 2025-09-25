Bertín Osborne aclara cómo fue su ruptura con Mar Flores: "No me acuerdo si la dejé por teléfono, puedo entender que sea así"

Bertín Osborne es uno de los rostros que más portadas ocupa en nuestro país. Pese a que últimamente son muchas las polémicas que le rodean, Bertín no se esconde y responde a todo con nuestra reportera Pilar Vidal.

Tras conocer la versión de Mar Flores sobre su ruptura, Bertín Osborne ha querido aclarar lo que ocurrió. La modelo se mostró algo molesta e insinuó que la dejó por teléfono, aunque con el paso de los años guardan buen recuerdo del otro.

"No me acuerdo, pero puedo entender que fuera así", confiesa Bertín. El cantante asegura que, cuando estaban juntos, él se fue a vivir a Miami y ella se quedó en España, por lo que contempla la posibilidad de que fuera así: "Las circunstancias son las que fueron".

Pese a todo, Bertín tiene buenas palabras hacia Mar Flores: "Es una mujer que yo he querido muchísimo". ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!