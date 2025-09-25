Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

A Lucía Jiménez le ha gustado la palabra ‘sinestesia’, que ha salido durante la Silla Azul que ha disputado Rosa. Lo curioso es que a la concursante precisamente le pasa eso. Ya lo contó hace un tiempo en Pasapalabra y Roberto Leal ha querido indagar un poco más sobre cómo experimenta este fenómeno neurológico por el que se mezclan sensaciones provenientes de diferentes sentidos.

“Hay gente que ve físicamente el color, yo es como que lo siento”, ha intentado explicar Rosa. Le ocurre con las personas “y con la música también”, ha añadido. Roberto ha querido comprobarlo con ejemplos prácticos y concretos: “¿Manu de qué color es?”. La concursante ha revelado que le percibe “como naranja”.

Al presentador le ha interesado tanto que ha ido preguntándola por todos los invitados y también por él mismo: “¡Qué maravilla! ¡Qué bonitos todos!”. Por último, ha querido saber de qué color se percibe a sí misma. ¡Descubre sus respuestas en el vídeo!