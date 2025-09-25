Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 25 de septiembre

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

La concursante ha dado una “clase magistral” explicando que, en su caso, no se manifiesta como una percepción visual sino como una sensación.

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

A Lucía Jiménez le ha gustado la palabra ‘sinestesia’, que ha salido durante la Silla Azul que ha disputado Rosa. Lo curioso es que a la concursante precisamente le pasa eso. Ya lo contó hace un tiempo en Pasapalabra y Roberto Leal ha querido indagar un poco más sobre cómo experimenta este fenómeno neurológico por el que se mezclan sensaciones provenientes de diferentes sentidos.

“Hay gente que ve físicamente el color, yo es como que lo siento”, ha intentado explicar Rosa. Le ocurre con las personas “y con la música también”, ha añadido. Roberto ha querido comprobarlo con ejemplos prácticos y concretos: “¿Manu de qué color es?”. La concursante ha revelado que le percibe “como naranja”.

Al presentador le ha interesado tanto que ha ido preguntándola por todos los invitados y también por él mismo: “¡Qué maravilla! ¡Qué bonitos todos!”. Por último, ha querido saber de qué color se percibe a sí misma. ¡Descubre sus respuestas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Un filósofo aleja a Rosa del bote de 2.170.000 euros en El Rosco

Un filósofo aleja a Rosa del bote de 2.170.000 euros en El Rosco: ¿son suficientes sus 23 aciertos?

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra: “Hugo es el boss”

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’: “Lo compuso Michael Jackson”

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”
Mejores momentos | 25 de septiembre

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

Bertín Osborne
Hablamos con él

Bertín Osborne aclara cómo fue su ruptura con Mar Flores: "No me acuerdo si la dejé por teléfono, puedo entender que sea así"

Camilo Sesto
Exclusiva

La familia de Camilo Sesto estalla contra su exrepresentante y su administrador: "Se aprovecharon de él"

El testimonio de Eduardo Guervós, el exrepresentante de Camilo Sesto y Cristóbal Hueto, su administrador, han enfadado a la familia del artista. Su sobrino asegura que ambos se aprovecharon de él y de su enfermedad para estafarle.

Alfonso Villares
Última hora

La vida de Alfonso Villares tras la denuncia de presunta agresión sexual de Paloma Lago: "Ha recuperado su trabajo como veterinario"

Tras hacer pública la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Alfonso Villares, Paloma Lago reaparece. A quien no hemos visto es a Alfonso Villares, quien se retiró de la vida política tras la denuncia.

Sartorius

El hermano de Javier Sartorius recuerda al joven que renunció a una vida acomodada por Dios: "Se enamoró de los pobres"

Crimen marqueses de Urquijo

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo señala al hijo de las víctimas: "Lo de Juan para mí está muy claro"

CremadeMarisco

La crema de marisco de Arguiñano: suave, sofisticada y fácil de elaborar

Publicidad