Mejores momentos | 25 de septiembre.

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra: "Hugo es el boss"

El concursante ha logrado sorprender con sus versos a Lucía Jiménez, Hugo Welzel, Víctor Elías y Ana García Lozano.

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra

Alberto Mendo
Manu y Rosa han conseguido dejar sin palabras a los invitados de estos últimos programas de Pasapalabra, y no sólo por sus conocimientos y estrategia en El Rosco. La concursante gallega ha dejado a todos fascinados con la "clase magistral" que ha hecho sobre la sinestesia y su explicación de cómo la experimenta. Uno a uno, ha ido revelando de qué color los ve y si ella se percibe también con alguno.

En cuanto a Manu, ha puesto el broche a su visita dedicándoles su tradicional poema de despedida y demostrando su ingenio con los juegos de palabras. Lucía Jiménez, Hugo Welzel, Víctor Elías y Ana García Lozano se han quedo alucinados con sus improvisaciones justo antes de que jugara El Rosco.

"Hugo es el boss", ha sido uno de los guiños de Manu, el dirigido precisamente al invitado que ha vivido su primera vez en Pasapalabra. ¡Descubre su poema al completo en el vídeo!

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra: “Hugo es el boss”

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’: “Lo compuso Michael Jackson”

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

