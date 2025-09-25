El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra: “Hugo es el boss”

Manu y Rosa han conseguido dejar sin palabras a los invitados de estos últimos programas de Pasapalabra, y no sólo por sus conocimientos y estrategia en El Rosco. La concursante gallega ha dejado a todos fascinados con la “clase magistral” que ha hecho sobre la sinestesia y su explicación de cómo la experimenta. Uno a uno, ha ido revelando de qué color los ve y si ella se percibe también con alguno.

En cuanto a Manu, ha puesto el broche a su visita dedicándoles su tradicional poema de despedida y demostrando su ingenio con los juegos de palabras. Lucía Jiménez, Hugo Welzel, Víctor Elías y Ana García Lozano se han quedo alucinados con sus improvisaciones justo antes de que jugara El Rosco.

“Hugo es el boss”, ha sido uno de los guiños de Manu, el dirigido precisamente al invitado que ha vivido su primera vez en Pasapalabra. ¡Descubre su poema al completo en el vídeo!