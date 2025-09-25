El hermano de Javier Sartorius recuerda al joven que renunció a una vida acomodada por Dios: "Se enamoró de los pobres"

Todo apuntaba a que la vida de Javier Sartorius estaría llena de privilegios, lujos y éxitos. Un éxito que aparentemente nacería de su carrera deportiva, pero que terminó encontrando en una vocación religiosa que le llenó por completo.

Tras pasar su juventud en Estados Unidos y labrarse un futuro prometedor en el deporte, pronto descubrió que lo que realmente le llenaba era ayudar a los demás. Por eso, comenzó a andar el camino de la religión y la espiritualidad, que le llevó a iniciarse como misionero.

"En Santa Mónica comenzó a ayudar a los sin techo", nos cuenta su hermano Fernando, "fue un cambio de dejar de mirarse el ombligo y ver cómo podía ayudar a otros".

Javier murió a los 44 años en un monasterio de León. Pese a que muchos esperaban un triunfo distinto al que finalmente obtuvo, Javier se marchó habiendo alcanzado la plenitud y el éxito propio, que vino dado por lo que de verdad importa.