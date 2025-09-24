Antena 3 LogoAntena3
Mar Flores responde a Ana Obregón: "Está feo que diga que fui infiel, no sabe el acuerdo que yo tenía con Fernández-Tapias"

Las memorias de Mar Flores han desatado multitud de reacciones. Algunos cargan contra ella y contra una versión que consideran errónea. Hoy, la modelo responde a todo.

Mar Flores

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Han pasado tan solo catorce días desde que Mar Flores publicó sus memorias y ya han generado infinidad de reacciones. Algunos de los que aparecen en ellas, como el conde Lequio o Cayetano Martínez de Irujo han cargado contra ella tras dar su versión.

Las memorias no solo han levantado heridas entre los que aparecen mencionados en el libro, sino también en el entorno de estos. Ana Obregón, por ejemplo, se sorprendió al ver que Mar Flores negaba que se solaparan sus relaciones con Fernando Fernández-Tapias y su exmarido, el conde Lequio.

Mientras que Ana Obregón asegura que tiene pruebas de que hubo un triángulo amoroso, Mar Flores sostiene que no fue así. "¿Cómo sabe si Fernando y yo estábamos en la etapa de ser pareja o amigos? Él sabía que Lequio era mi amigo", señala la modelo, "está feo que diga eso de una mujer".

Mar Flores decide romper su silencio después de años apartada del foco mediático, algo que no ha dejado indiferente a nadie. ¡No te pierdas las palabras de la modelo en el vídeo de arriba!

