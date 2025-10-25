¿En qué consiste una campana de buceo? Marron demuestra cómo se puede respirar debajo del agua

Marron ha sorprendido a Blanca Suárez y Manu Ríos, los invitados de este programa de El Hormiguero, con una salida del plató. Junto con Pablo Motos, se han trasladado a la gran piscina que han montado para descubrir un doble experimento.

El broche al programa ha sido prender fuego al agua. Lo han apagado con nitrógeno líquido, enfrentando fuego y frío dentro de una misma piscina.

Antes, lo que ha enseñado Marron es el principio físico de una campana de buceo. Se basa en el principio de Arquímedes y en la ley de Boyle.