En El Hormiguero
¿En qué consiste una campana de buceo? Marron demuestra cómo se puede respirar debajo del agua
Realizando una fuerza descendente que contrarreste el empuje de Arquímedes, podemos atrapar aire dentro del cubo y formar una campana de buceo.
Marron ha sorprendido a Blanca Suárez y Manu Ríos, los invitados de este programa de El Hormiguero, con una salida del plató. Junto con Pablo Motos, se han trasladado a la gran piscina que han montado para descubrir un doble experimento.
El broche al programa ha sido prender fuego al agua. Lo han apagado con nitrógeno líquido, enfrentando fuego y frío dentro de una misma piscina.
Antes, lo que ha enseñado Marron es el principio físico de una campana de buceo. Se basa en el principio de Arquímedes y en la ley de Boyle.
