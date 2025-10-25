Antena 3 LogoAntena3
¿En qué consiste una campana de buceo? Marron demuestra cómo se puede respirar debajo del agua

Realizando una fuerza descendente que contrarreste el empuje de Arquímedes, podemos atrapar aire dentro del cubo y formar una campana de buceo.

¿En qué consiste una campana de buceo? Marron demuestra cómo se puede respirar debajo del agua

Alberto Mendo
Marron ha sorprendido a Blanca Suárez y Manu Ríos, los invitados de este programa de El Hormiguero, con una salida del plató. Junto con Pablo Motos, se han trasladado a la gran piscina que han montado para descubrir un doble experimento.

El broche al programa ha sido prender fuego al agua. Lo han apagado con nitrógeno líquido, enfrentando fuego y frío dentro de una misma piscina.

¿Prender fuego a una piscina? Marron demuestra en El Hormiguero que es posible

Antes, lo que ha enseñado Marron es el principio físico de una campana de buceo. Se basa en el principio de Arquímedes y en la ley de Boyle.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

¿En qué consiste una campana de buceo? Marron demuestra cómo se puede respirar debajo del agua

¿En qué consiste una campana de buceo? Marron demuestra cómo se puede respirar debajo del agua

