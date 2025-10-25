Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Violencia de Género

Investigan el asesinato de una mujer de 37 años como posible crimen machista en Alicante

La Policía Nacional ha detenido a dos personas y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género analiza el caso, que podría elevar a 33 las víctimas mortales en 2025.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La Policía Nacional está investigando como posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Alicante capital. Según han informado a EFE, ya hay dos personas detenidas.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género están recabando información del suceso, descubierto este viernes 24 de octubre tras hallarse el cadáver de la víctima.

Fuentes policiales han indicado que el cuerpo, perteneciente a una mujer española de 37 años, fue localizado en la noche del viernes en la ciudad de Alicante. Aunque todos los indicios apuntan a un crimen machista, los agentes no descartan otras hipótesis y esperan los resultados del examen forense para esclarecer las causas de la muerte.

El juzgado de guardia de la ciudad ha decretado el secreto de sumario, por lo que no han trascendido más detalles sobre la implicación de los dos arrestados ni sobre las circunstancias del suceso.

De confirmarse que se trata de un asesinato machista, esta mujer sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de 2025 y la 1.327 desde que existen registros oficiales, en 2003.

El Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas de violencia de género y su entorno disponen del teléfono gratuito 016, del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, del canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y del chat online accesible desde violenciagenero.igualdad.gob.es. Todos estos servicios funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, y ofrecen atención en 53 idiomas, además de asistencia adaptada a personas con discapacidad.

1.327 mujeres asesinadas por violencia de género en España

En España, entre los años 2003 y 2025, se registraron 1.327 mujeres asesinadas por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas, según los datos provisionales actualizados al 23 de octubre de 2025. En este último año, han sido asesinadas 32 mujeres, dejando un total de 17 menores huérfanos. No existe ningún caso en investigación a la fecha de la última actualización.

Durante 2025, la mayoría de las víctimas tenían entre 41 y 50 años (34,4%), seguidas por los grupos de 31 a 40 años (18,8%) y de 71 a 84 años (15,6%). Solo una víctima tenía más de 85 años. En cuanto a la procedencia, el 62,5% de las mujeres eran españolas y el 37,5% nacieron en otros países, proporciones idénticas a las de los agresores.

Respecto a la relación con el agresor, el 68,8% de las víctimas mantenían una relación de pareja con él, mientras que el 31,3% estaban separadas o en proceso de ruptura. La convivencia era un factor común: el 84,4% vivían con su agresor en el momento de los hechos.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentró el mayor número de asesinatos (10 casos, el 31,3%), seguida de Asturias y Extremadura, con tres cada una. Otras regiones como Canarias, Cataluña, Galicia y Madrid registraron dos víctimas, y varias más contabilizaron un solo caso.

En cuanto a la tutela institucional, una de cada cuatro mujeres asesinadas había presentado denuncias previas (25%), la mayoría por iniciativa propia. En estos casos, se solicitaron medidas de protección en cinco ocasiones y se adoptaron medidas de alejamiento en tres, todas vigentes al momento del crimen.

Por último, en relación con los agresores, dos se suicidaron tras el asesinato (6,3%) y otros cinco intentaron hacerlo sin éxito. En el resto de los casos (78,1%), no hubo tentativa de suicidio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, viernes 24 de octubre de 2025

Noticias de hoy, viernes 17 de octubre de 2025

Publicidad

Sociedad

Campana

Roban una de las dos campanas de bronce en un santuario de Álava

Detenidas cuatro personas por más de 120 delitos de sextorsión, captaban a sus víctimas en páginas web de citas

Detenidas cuatro personas por más de 120 delitos de sextorsión, captaban a sus víctimas en páginas web de citas

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2025

Imagen de Guardia Civil
ROBO

Tres detenidos en Granada por atar a un camionero a un árbol y robarle cable de cobre

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Violencia de Género

Investigan el asesinato de una mujer de 37 años como posible crimen machista en Alicante

Estafas online
Estafas SMS

La nueva estafa de la que alerta la Policía: "Suspendida la entrega del paquete"

La Policía Nacional avisa sobre la estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por servicios de logística indicando que el paquete no se puede entregar porque el pedido no tiene número de casa.

Imagen de archivo de un coche de bomberos
INCENDIO

Un incendio en una residencia de Carrión de Calatrava deja un fallecido

La residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y 91 de los residentes han sido realojados en el Polideportivo Municipal de la localidad castellanomanchega.

Imagen de la esquela de María Teresa Castañeda Gil

Se viraliza una esquela de una mujer gallega: su "bisnieto-gato Bitelchús" rogó una oración por su alma

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta: descubre sus orígenes, curiosidades y por qué sigue siendo el plato más universal

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: Condena a Luciano Benjamin Méndez

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

Publicidad