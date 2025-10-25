Esta noche, nueva entrega de La ruleta de la suerte : premios increíbles y mucha diversión

Llega el segundo programa de La ruleta de la suerte noche. Tres nuevos concursantes que darán lo mejor y competirán por llevarse el mayor bote posible. Esta noche los protagonistas van a ser los premios.

Todavía, nadie ha conseguido llevarse los 100.000 euros. Para conseguir el gran premio, hay que tener mucha puntería, ya que hay cuatro gajos de 25.000 euros dentro de la ruleta.

Quienes no fallan a la cita son los miembros de la banda, interpretando las mejores canciones en los paneles musicales y dándolo todo de principio a fin.

¡No te lo pierdas! Esta noche a las 22:00 en Antena 3.