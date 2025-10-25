Nos lo cuenta
Ángel logra cantar con Dani Martín para cumplir los 510 deseos en nombre de su hermana: "Ella estaría orgullosa"
Desde que murió su hermana, Ángel se ha propuesto exprimir la vida al máximo y cumplir una lista de 510 deseos. Hoy, nos cuenta cómo ha sido poder tachar 75 de ellos.
Publicidad
La muerte de la hermana de Ángel a los 23 años le cambió la vida. De un día para otro, se dio cuenta de que la vida se podía acabar y de que, en honor a su hermana, debía exprimirla al máximo.
Para honrar a su hermana y ponerse un objetivo, creó una lista de 510 deseos de todas las cosas que a su hermana se le quedaron por hacer. Cuando nos visitó por primera vez, Ángel llevaba cumplidos 43 y ahora, ha logrado tachar 75. El último: cantar con Dani Martín.
Juntos, cantaron 'Cómo me Gustaría Contarte', la canción que el artista le escribió a su propia hermana, que falleció en 2009. "Era uno de esos puntos que parecía imposible, conocí a una persona que le conocía y él accedió sin dudarlo", recuerda.
Para cumplir la lista, Ángel ha tenido que dejar de trabajar y ahora se dedica a las redes sociales. "Decidí montar este proyecto para que ella esté orgullosa de lo que he hecho con mi tiempo extra", nos cuenta.
Hoy, Ángel tiene claro que su hermana estaría muy feliz de ver la persona en la que se ha convertido. Es precisamente eso lo que le motiva a continuar con la lista de deseos: "Al no estar ella, tengo que vivir por los dos".
Más Noticias
- Rebeca Pous se rompe al hablar de su madre: "Desde hace tiempo me siento yo la madre, yo también tengo derecho a vivir"
- Rebeca Pous, la estrella de los 90 que lucha contra su propia imagen: "No me siento bien conmigo misma"
- Tamara Gorro, sobre el robo de los relojes de Iker Casillas: "Él ya tenía bastantes sospechas de su empleada"
Poco a poco, Ángel consigue hacer de la vida un homenaje a su hermana y a las ganas que siempre tuvo de beberse el mundo. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
Publicidad