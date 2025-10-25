Ángel logra cantar con Dani Martín para cumplir los 510 deseos en nombre de su hermana: "Ella estaría orgullosa"

La muerte de la hermana de Ángel a los 23 años le cambió la vida. De un día para otro, se dio cuenta de que la vida se podía acabar y de que, en honor a su hermana, debía exprimirla al máximo.

Para honrar a su hermana y ponerse un objetivo, creó una lista de 510 deseos de todas las cosas que a su hermana se le quedaron por hacer. Cuando nos visitó por primera vez, Ángel llevaba cumplidos 43 y ahora, ha logrado tachar 75. El último: cantar con Dani Martín.

Juntos, cantaron 'Cómo me Gustaría Contarte', la canción que el artista le escribió a su propia hermana, que falleció en 2009. "Era uno de esos puntos que parecía imposible, conocí a una persona que le conocía y él accedió sin dudarlo", recuerda.

Para cumplir la lista, Ángel ha tenido que dejar de trabajar y ahora se dedica a las redes sociales. "Decidí montar este proyecto para que ella esté orgullosa de lo que he hecho con mi tiempo extra", nos cuenta.

Hoy, Ángel tiene claro que su hermana estaría muy feliz de ver la persona en la que se ha convertido. Es precisamente eso lo que le motiva a continuar con la lista de deseos: "Al no estar ella, tengo que vivir por los dos".

Poco a poco, Ángel consigue hacer de la vida un homenaje a su hermana y a las ganas que siempre tuvo de beberse el mundo. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!