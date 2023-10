La víctima del padre Roberto, el sacerdote detenido por acoso en Málaga: "Quería dejarlo y no podía"

Apenas unas horas después de conocer al sacerdote Roberto, detenido por presuntamente acosar a su expareja en Málaga, el Obispado de Málaga ha tomado la decisión de retirar al párroco de sus labores

Eso sí, no lo ha inhabilitado por completo, pues eso depende de la Diócesis de Venezuela.

Para saber más de él, un equipo de 'Y ahora Sonsoles' se ha desplazado hasta las iglesias donde daba misa. En Sedella (Málaga) algunas fieles creen haber visto a la que era la novia del padre Roberto.

Por otro lado, en la parroquia Santa Ana está Manuel, responsable de la iglesia, que ha asegurado que desconfió del párroco desde el minuto uno ya que, según él, solo le interesaba el dinero. "Era muy mentiroso", ha dicho.

En la sacristía hemos podido ver, además, la última sotana que utilizó el párroco en misa, a la que, ha afirmado, cada vez acudía menos gente.

Y es que los feligreses dejaron de ir porque el padre Roberto no cuidaba la iglesia.

Hablamos con la víctima del padre Roberto en exclusiva

María es la persona que sufrió el acoso de este sacerdote detenido en Málaga cuando era su pareja. A día de hoy ya no recibe las llamadas del párroco, pero ella sigue viviendo con miedo.

La relación entre ellos se torció cuando las personas con las que convivían se fueron, y ella no se sintió cómoda. "Me quería ir y no podía", ha asegurado.

El sacerdote también la denunció a ella por, presuntamente, haberse llevado cosas de su casa, algo que ella dice que no es cierto.

En cuanto al episodio que sufrieron, en el que el sacerdote amenazó con suicidarse, ha contado que fue después de que ella le amenazase con irse por un episodio de celos del cura.

Además, ha enseñado los mensajes que él mandaba amenazándola a ella y a su madre.

¿Quién es el padre Roberto?

El padre Roberto llegó hace algo más de un año a Canillas de Aceituno (Málaga), aunque también daba misa en otros municipios como Sedella, Salares y Almáchar, donde fue visto por última vez.

Una de las vecinas que mejor lo conocían ha asegurado que desde un primer momento quiso que se le llamara don Roberto, además de que habían tenido problemas con él.

Según ha contado, los vecinos no querían que diera misa y lo veían de fiesta.

En cuanto a su pareja, él decía que era su prima para que no les dijeran nada, algo que la propia víctima contó en 'Y ahora Sonsoles' en exclusiva.