Estafa

Víctima del estafador que se hacía pasar por asesor antibullying: "Se ofrecía a ayudarnos ante las instituciones"

Un hombre ha sido detenido 22 veces por múltiples estafas y es conocido como el 'estafador de los mil nombres'. Este se hacía pasar por un millonario que contaba con un amplio equipo de abogados que terminaban con el acoso escolar.

Víctima del estafador que se hacía pasar por asesor antibullying: "Se ofrecía a ayudarnos ante las instituciones"

Los estafadores aprovechan los momentos más vulnerables de las víctimas para atacar. Un hombre ha llegado a estafar a familias desesperadas de víctimas de bullying.

Ha sido detenido en 22 ocasiones y es conocido como el 'estafador de los mil nombres'. Este se hacía pasar por asesor antibullying que prometía tomar medidas contra los casos de acoso escolar.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una de las madres que ha caído en los engaños de este individuo, que le ofreció su ayuda para eliminar el contenido de ciberacoso contra su hija. "En esa situación te agarras a lo que sea porque el colegio no te ayuda", asegura.

Pronto, el estafador comenzó a pedirle los primeros pagos para supuestamente acelerar procesos judiciales, pagar a abogados y eliminar contenido "delicado" de su hija de algunas páginas web. Sin embargo, al tiempo descubrió que todo era mentira y que el hombre se estaba quedando con su dinero, más de 3.000 euros.

"Ha tenido acceso a todo el expediente de mi hija, tuvo mucha información para poder jugar con nuestro estado emocional", señala, "me extrañó que no se dejara ver, pero decía que era tan importante que lo dejamos pasar".

Finalmente, el estafador terminó confesando que todo era fruto de un engaño y que estaba quedándose con el dinero de sus víctimas. Algo que no solo ha supuesto una pérdida económica, sino también emocional para las familias de las víctimas.

Víctima del estafador que se hacía pasar por asesor antibullying: "Se ofrecía a ayudarnos ante las instituciones"

Víctima del estafador que se hacía pasar por asesor antibullying: "Se ofrecía a ayudarnos ante las instituciones"

