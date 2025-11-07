Pedro renunció a su carrera laboral para ser amo de casa: "Yo no sabía hacer nada porque hasta entonces lo había hecho mi mujer"

El cuidado de la casa y los hijos ha quedado históricamente relacionado a las mujeres. Tan solo uno de cada diez trabajadores que renuncian a su trabajo para quedarse en casa son hombres, pero hay familias que deciden combatir los roles de género.

Pedro era responsable comercial y tenía 25 personas a su cargo. Sin embargo, en 2012 decidió dejar su puesto de trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos para que fuera su mujer quien creciera personalmente.

"Teníamos sueldos más o menos parejos, pero decidí probar", nos cuenta, "yo no sabía hacer las tareas básicas del hogar, hasta ese momento se había encargado mi mujer".

Su entorno más cercano tenía dudas y sus padres le pidieron que se lo pensara bien. "Mis padres tenían dudas, pero al final fue un reto y a día de hoy estoy satisfecho con ello", asegura.

Más de diez años después, Pedro tiene claro que aquella fue la mejor decisión que tomó. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!