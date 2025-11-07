Rosa denuncia que le dan cita para 2027 con una torcedura de esófago: "¿A qué médicos van los de arriba?"

Rosa tiene 74 años y vive con constantes dolores. Apenas puede comer por una torcedura de esófago, pero deberá esperar dos años para poder tratarse.

En el hospital, le han dado una cita "urgente" para octubre de 2027. Algo que Rosa ha denunciado: "Deben pensar que para esa fecha ya estaré muerta, si no no lo veo normal".

La tardanza de la cita médica hace que Rosa tema por su vida y por no poder comer nada hasta 2027. "Tengo dolores muy fuertes, si es grave me moriré de hambre por no poder comer", advierte.

Como ella, muchas personas denuncian la tardanza de las citas para temas urgentes. En el caso de Sagrario, asegura que quizás cuando llegue el día, haya muerto. ¿Lograrán que les adelanten el turno?