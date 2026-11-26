La reaparición de históricos dirigentes socialistas durante la campaña electoral ha centrado parte del debate en La Mesa. Máximo Huerta ha reflexionado sobre el papel que están desempeñando estas figuras y sobre el intento del PSOE de recuperar protagonismo como marca política, más allá de Pedro Sánchez.

El periodista ha recordado que durante un tiempo los antiguos referentes de los partidos quedaban en un segundo plano, como los "jarrones chinos" a los que hacía referencia Felipe González. Sin embargo, considera que ahora el PSOE parece estar recurriendo a ellos para movilizar a sus votantes y recuperar la identidad del partido.

"Están descongelando a Disney, pero para mal"

Huerta ha utilizado una comparación cinematográfica para describir este regreso de las viejas glorias socialistas: "Están descongelando a Disney, pero para mal no ayuda". Una frase con la que ha ironizado sobre la estrategia de recuperar a antiguos referentes en plena campaña.

La opinión de Vallés

La reflexión ha dado paso al análisis de Vicente Vallés, que ha apuntado a la necesidad del PSOE de movilizar a su electorado de cara a las elecciones. El director de Antena 3 Noticias 2 ha interpretado la intervención de José Bono contra Felipe González como un movimiento deliberado para provocar una reacción en un sector de la izquierda.

Según Vallés, el PSOE habría recurrido a Bono porque otras figuras no estaban disponibles y necesitaba "mover el cotarro". Una estrategia que, en su opinión, buscaba sacar a Felipe González del silencio que había mantenido durante la campaña.