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Vecinos de Monclinejo (Málaga), tras la acusación de robo de su concejala: "Nos ha sorprendido"

Susana Carrillo, la hasta ahora concejala de Cultura y Educación de Monclinejo, está siendo investigada por presunto robo. Esta podría haber robado joyas y miles de euros en efectivo, que chocan con la aparente vida de lujos que llevaba.

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El pueblo de Monclinejo, en Málaga, está consternado ante la detención de Susana Carrillo, la hasta ahora concejala de Cultura y Educación. Esta ha sido acusada de robar unas joyas y venderla en el mercado de compraventa de oro.

Tras ser detenida, la concejala quedó en libertad a la espera de juicio. Sin embargo, tres días más tarde, dimitía de su cargo como como concejala del Ayuntamiento.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con varios vecinos, que aseguran que están sorprendidos con la noticia. Estos aseguran que el tiempo que estuvo en su cargo siempre se hizo cargo de sus labores. "Nos ha sorprendido, si luego tiene una vida de lujos o no... no lo sabemos", afirman.

Susana Carrillo presumía de una vida de lujos, viajes y otros caprichos que, ahora más que nunca, buscan explicación. ¿Fue Susana Carrillo la autora del robo?

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