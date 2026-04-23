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Habla la hermana del tercer fallecido por sobredosis en la quimioterapia en Burgos: "Era su penúltima dosis, estaba curado"

Un error en la administración de medicamentos para la quimioterapia ya ha costado tres vidas. Hoy, hablamos con la hermana de la última víctima.

Burgos

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Tras permanecer cinco meses en la UCI, el tercer paciente que recibió un tratamiento erróneo en Burgos ha fallecido. Se trata del tercer fallecido por una sobredosis en su quimioterapia.

Según el hospital, se trató de un "error humano" en la administración y elaboración de los medicamentos, mientras el Defensor del Paciente sostiene que estamos ante un "homicidio imprudente". Por su parte, el hospital mantiene abierta una investigación.

Hoy ha hablado la hermana de la última víctima. Según cuenta, era su penúltima sesión de quimioterapia, una dosis de recordatorio, por lo que estaba prácticamente curado.

La hermana del fallecido afirma que, pese a lo que se dice, la familia descubrió lo que había ocurrido porque su sobrino es enfermero. Este se dio cuenta de que algo no iba bien y le animó a volver al hospital, pero asegura que no les avisaron desde el primer momento del error que habían cometido: "No avisaron a los familiares".

"Este caso ha salido a la luz porque mis sobrinos lo han denunciado", sostiene, "si no, no se habría sabido nunca". ¿Conseguirá su familia hacer justicia?

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