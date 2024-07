Los vecinos desmontan la versión de Teresa tras denunciar que la quieren echar del camping: "Lo está tergiversando"

Teresa ha denunciado en Y ahora Sonsoles que le hayan prohibido el acceso al camping en el que vive con su hijo menor pues quieren echarles. Como prueba, aportó un vídeo en el que mostraba que le habían desconectado la llave. "No me he ido del camping, ni puedo entrar ni salir", decía.

Sin embargo, la realidad es distinta. Hemos visto otro vídeo en el que se ve cómo Teresa sí logra entrar al camping en el que no es bienvenida. Los vecinos la señalan como una mentirosa que ha llevado al límite al gerente.

Ahora son ellos quienes quieren desmontar la versión de Teresa porque, según cuentan, la familia al completo está destrozando la convivencia. Por este motivo, han denunciado a Teresa y su hijo de forma colectiva por amenazas como que iban a quemar el camping, provocando incluso incendios en las parcelas.

La guerra en el camping se ha recrudecido, pero Teresa sigue firme en sus intenciones: no va a dejar a su hijo sin hogar aunque los vecinos los señalen como los culpables de su bienestar.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Teresa, que ha contado que lleva toda la noche sin dormir y que por la mañana temprano se ha ido al pueblo y ha cambiado su versión tras hablar con vecinos.

"Creo que ya no se debe a mi hijo", ha afirmado la mujer, que ha explicado que en el camping están habiendo coacciones y que el gerente, que no se encuentra allí, ha hecho firmar a la gente para que la echen. Ellos, sin embargo, según ha contado Teresa, no han hecho.

En cuanto a las quejas de los vecinos, Teresa cree que se debe a las coacciones y que lo que está ocurriendo realmente es una guerra entre gerentes. "Es porque yo defiendo al antiguo", ha asegurado.

La versión del camping

Eli, la dueña del camping, ha contado que Teresa tuvo un altercado hace unos meses por el que tuvieron que llamarla a ella y a Pepe, el otro gerente. "Había gritos e insultos", ha dicho.

Unos días después, algunos vecinos se dieron cuenta de que faltaban cosas en sus parcelas, y habían visto al niño y ese es el motivo por el que lo nombraron a él, unos hechos que ha corroborado Mónica, la vecina colindante.

Teresa ha asegurado que ella no le va a hacer daño a nadie, y que todo lo que está ocurriendo es a causa de las coacciones. Eli, por su parte, ha dejado claro que ellos le dieron los 15 días para que se fuera e incluso se ofrecieron a llevar la caravana. "Lo está tergiversando todo", ha dicho.

Además, ha dejado claro que cuando se marche le devolverán su dinero. Teresa ha desmentido todo.