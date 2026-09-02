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Vecinos de Ceuta se organizan para cuidar de un campamento de menores improvisado: "Da mucha pena, son niños chicos"

Cientos de municipios se manifiestan en apoyo a Ceuta para pedir soluciones al Gobierno. Allí, la tensión y la inseguridad inunda las calles, hasta el punto de que los propios vecinos se han tenido que organizar para brindar seguridad a los menores migrantes.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La situación en Ceuta continúa siendo crítica tras la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. Con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina, los ceutíes temen por los niños y la creciente inseguridad en la ciudad.

Más de 260 municipios han convocado concentraciones para exigir al Gobierno que tome medidas frente a una situación que está desbordando a Ceuta. Algunas de estas protestas, como las previstas en Madrid y Santander, estuvieron incluso en duda después de que inicialmente no recibieran el visto bueno de las autoridades.

En Ceuta, las calles se llenan de personas durmiendo en las calles y algunos centros se convierten en campamentos improvisados. En el polideportivo del barrio de El Príncipe ahora mismo hay un campamento de menores y mujeres, supervisado por vecinos del barrio voluntarios.

"No podemos más, llevamos un año abandonados", afirma una de las voluntarias del barrio, "demasiado hemos hecho para que no se convierta en un campo de batalla, pero no podemos hacer el trabajo de otras instituciones".

Pese a que los vecinos piden soluciones, no dejan de velar por la seguridad de los menores. "Da mucha pena, son niños chicos", advierten.

Con la incertidumbre instalada en las calles, Ceuta reclama apoyo y una actuación urgente. La gran pregunta ahora es si la presión social conseguirá que el Gobierno dé finalmente una respuesta a la crisis.

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