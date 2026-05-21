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¿Cómo detectar a un falso revisor del gas?: evita caer en una estafa fijándote en estos detalles

Algunas personas se hacen pasar por falsos revisores del gas para estafarnos. Estos te hacen creer que necesitas una reparación o un seguro innecesarios y juegan con la urgencia de una avería que en realidad nunca tuviste.

Carlos Quílez

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La última moda en estafas es la de los falsos revisores del gas. Estos fingen ser profesionales certificados, se visten con uniforme y no dejan ningún detalle al aire. Así, logran meterse en las casas y terminar cobrando por un servicio que en realidad nunca fue necesario.

Vanessa fue una de las víctimas de esta estafa. Cuando le dijeron que eran revisores del gas no sospechó y les dejó pasar. Estos manipularon la bombona y le dijeron que necesitaba cambiar una pieza que en realidad estaba en perfecto estado. Además, jugaron con la urgencia y el miedo y le vendieron un seguro que no necesitaba.

Falso revisor del gas

Ante una estafa cada vez más extendida, nuestro colaborador Carlos Quílez nos ha dado las claves para detectar a los falsos revisores del gas. Lo más llamativo es que se presentan sin avisar: si realmente es una revisión certificada, se avisará antes de hacer la visita.

Una vez están en tu casa, los falsos revisores fingen urgencia y gravedad para realizar el servicio. Además, no ofrecen certificados ni documentos que registren que se ha realizado el servicio, ya que en realidad no están homologados.

Por último, debemos sospechar cuando se nos pide el pago en el momento y en efectivo o, en su defecto, por Bizum. ¡Que no te engañen! ¡Dale al play para ver todas las claves de esta estafa!

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