La justicia da la razón a unos trabajadores que reclaman su cena de Navidad a la empresa: "Es un salario emocional"

Para muchos trabajadores, la cena de Navidad de la empresa es un momento de relajación que en muchas ocasiones lleva repitiéndose años. Por eso, en el momento en el que se les arrebata, algunos deciden declararse en pie de guerra.

Es lo que han hecho los trabajadores de una empresa de Vigo. Tras casi treinta años celebrando cenas de Navidad, decidieron que la suspenderían sin dar un motivo, algo que no sentó demasiado bien entre los empleados. "Hay muchas maneras de hacer las cosas, podrían haberse sentado con los trabajadores", asegura Juan Manuel del Río, trabajador de la empresa que ha ido a los tribunales.

Los trabajadores, que consideran que la cena de Navidad es un derecho, han decidido llevar a la empresa a los tribunales y la justicia les ha dado la razón. "Es un salario emocional", señala Juan Manuel del Río.

Hoy, los trabajadores han ganado a su empresa. Una sentencia que para muchos empresarios es algo exagerado. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para verlo al completo!