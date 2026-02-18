Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Insólito

La justicia da la razón a unos trabajadores que reclaman su cena de Navidad a la empresa: "Es un salario emocional"

Los trabajadores de una empresa de Vigo han decidido ir a los tribunales después de que les quitaran su cena de Navidad. Ahora, la justicia les ha dado la razón.

Cena de empresa

Publicidad

Para muchos trabajadores, la cena de Navidad de la empresa es un momento de relajación que en muchas ocasiones lleva repitiéndose años. Por eso, en el momento en el que se les arrebata, algunos deciden declararse en pie de guerra.

Es lo que han hecho los trabajadores de una empresa de Vigo. Tras casi treinta años celebrando cenas de Navidad, decidieron que la suspenderían sin dar un motivo, algo que no sentó demasiado bien entre los empleados. "Hay muchas maneras de hacer las cosas, podrían haberse sentado con los trabajadores", asegura Juan Manuel del Río, trabajador de la empresa que ha ido a los tribunales.

Los trabajadores, que consideran que la cena de Navidad es un derecho, han decidido llevar a la empresa a los tribunales y la justicia les ha dado la razón. "Es un salario emocional", señala Juan Manuel del Río.

Hoy, los trabajadores han ganado a su empresa. Una sentencia que para muchos empresarios es algo exagerado. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para verlo al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Cena de empresa

La justicia da la razón a unos trabajadores que reclaman su cena de Navidad a la empresa: "Es un salario emocional"

La reacción de la familia del jefe de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "No se creen nada de lo que se está diciendo"

La reacción de la familia del jefe de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "No se creen nada de lo que se está diciendo"

José Ángel González

Hablamos con el jefe de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "Renuncio por no ensuciar el buen nombre de la Policía"

cebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los secretos del amor prohibido entre Mariví y Luis Miguel Dominguín

3_PanelLuis
Mejores momentos | 18 de febrero

Luis resuelve el panel de velocidad enigmático y consigue ganar 500€

Garamendi responde al Gobierno
Subida SMI

Garamendi responde a los ataques del Gobierno contra los empresarios por el salario mínimo: "No entiendo por qué tenemos que ser su pimpampum"

Hablamos con el presidente de la CEOE, que afea al presidente y a la ministra de Trabajo sus reproches contra la patronal y asegura no entender los "ataques personales" contra él.

2_PanelNoelia
Mejores momentos | 18 de febrero

Noelia se aprovecha del infortunio de Fede para resolver el panel

La concursante andaluza resuelve, sin realizar ninguna tirada, un panel de 550€.

Zaida Cantera en Espejo Público.

Zaida Cantera, tras la dimisión del DAO: "Es el patrón clásico de abuso de poder en cuerpos jerarquizados"

1_Selodoy

La mala suerte de Fede con el ‘se lo doy’ en hasta cuatro ocasiones

Abogado Víctima DAO

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía: "Antes de la denuncia ya estaba coaccionando e intentando comprarla"

Publicidad