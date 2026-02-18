Antena3
La reacción de la familia del jefe de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "No se creen nada de lo que se está diciendo"

José Ángel González, jefe de la Policía Nacional, ha renunciado a su cargo tras ser acusado de agresión sexual por una agente. Nuestra compañera Pepa Romero ha podido hablar con la cuñada del querellado, que asegura que la familia "está fatal".

José Ángel González, hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha presentado su renuncia tras ser denunciado por una agente por presunta agresión sexual. La querella incluye un audio de unos 40 minutos correspondiente a un encuentro entre ambos en el que, según la acusación, se percibe una negativa clara por parte de la denunciante y un contexto de intimidación y violencia sexual.

La agente sostiene que tiempo atrás mantuvieron una relación afectiva, pero que meses después de dejarlo, él la habría agredido en una vivienda oficial vinculada al Ministerio del Interior. Afirma además que acudió a ese inmueble presionada y que la grabación aportada es solo una parte de lo sucedido aquella noche.

José Ángel González

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la cuñada de José Ángel González. "Están fatal, impactados por la noticia", advierte nuestra compañera Pepa Romero, "dice que se están diciendo muchas mentiras, que no se creen nada de lo que se está diciendo".

El el pueblo del querellado, Aguilar del Río de la Hama, en La Rioja, todos están impactados. "Ellos nunca se podrían haber imaginado unas informaciones como estas", afirma Pepa Romero.

La reacción de la familia del jefe de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "No se creen nada de lo que se está diciendo"
