Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Hablamos con el jefe de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "Renuncio por no ensuciar el buen nombre de la policía"

José Ángel González, jefe de la Policía Nacional ha renunciado a su cargo tras ser acusado de agresión sexual por una agente. La denunciante ha presentado un audio de 40 minutos con el que se podrían probar los hechos.

José Ángel González

Publicidad

José Ángel González, el director adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO) ha renunciado a su cargo tras ser acusado de agresión sexual por una agente. Esta ha presentado un audio de 40 minutos de uno de sus encuentros, en los que, según la querella, se aprecia su negativa inequívoca y los signos de violencia sexual e intimidación ambiental por parte del jefe de policía.

La denunciante asegura que en el pasado ambos mantuvieron una "relación de afectividad", pero que la agredió sexualmente meses después en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior. Un espacio al que fue presionada a acudir.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José Ángel González, que asegura que renunció a su cargo en cuanto se enteró de la querella para poder defenderse. "No quiero perjudicar el buen nombre de la Policía", señala, "yo renuncio antes de que me cesen, ahora me tienen que cesar".

Según la denunciante, el audio de 40 minutos solo es una prueba de lo ocurrido, pero el acoso no terminaría aquella noche. De hecho, el subordinado de José Ángel González también ha sido cesado por presuntas coacciones a la denunciante.

El abogado de la denunciante asegura que su cliente está de baja por el duro golpe psicológico que ha sufrido. Un episodio que ha puesto en jaque a todo el operativo de la Policía Nacional y por el que el querellado deberá responder el próximo 17 de marzo.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

José Ángel González

Hablamos con el jefe de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "Renuncio por no ensuciar el buen nombre de la policía"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los secretos del amor prohibido entre Mariví y Luis Miguel Dominguín

3_PanelLuis

Luis resuelve el panel de velocidad enigmático y consigue ganar 500€

Garamendi responde al Gobierno
Subida SMI

Garamendi responde a los ataques del Gobierno contra los empresarios por el salario mínimo: "No entiendo por qué tenemos que ser su pimpampum"

2_PanelNoelia
Mejores momentos | 18 de febrero

Noelia se aprovecha del infortunio de Fede para resolver el panel

Zaida Cantera en Espejo Público.
Caso agresión sexual DAO

Zaida Cantera, tras la dimisión del DAO: "Es el patrón clásico de abuso de poder en cuerpos jerarquizados"

La dimisión de José Ángel González, el que era hasta ayer Director Adjunto Operativo (DAO), tras una querella por presunta agresión sexual ha sacudido a la cúpula policial. Hablamos con Zaida Cantera, exmilitar y víctima de agresión sexual, y con JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional. Ambas voces reclaman "depurar responsabilidades y proteger la imagen del cuerpo".

1_Selodoy
Mejores momentos | 18 de febrero

La mala suerte de Fede con el ‘se lo doy’ en hasta cuatro ocasiones

El concursante del atril amarillo ha perdido más de 1.000€ tras caer hasta en cuatro ocasiones en el ‘se lo doy’.

Abogado Víctima DAO

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía: "Antes de la denuncia ya estaba coaccionando e intentando comprarla"

Enfrentamiento entre clanes gitanos.

Guerra abierta en Vigo: Amenazas de muerte, armas y un "rey" en el punto de mira

Asesino de Gregorio Ordoñez.

Consuelo Ordóñez, ante la semilibertad del etarra que mató a su hermano: "Lo que no aguanto es la burla"

Publicidad