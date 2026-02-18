Hablamos con el jefe de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "Renuncio por no ensuciar el buen nombre de la policía"

José Ángel González, el director adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO) ha renunciado a su cargo tras ser acusado de agresión sexual por una agente. Esta ha presentado un audio de 40 minutos de uno de sus encuentros, en los que, según la querella, se aprecia su negativa inequívoca y los signos de violencia sexual e intimidación ambiental por parte del jefe de policía.

La denunciante asegura que en el pasado ambos mantuvieron una "relación de afectividad", pero que la agredió sexualmente meses después en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior. Un espacio al que fue presionada a acudir.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José Ángel González, que asegura que renunció a su cargo en cuanto se enteró de la querella para poder defenderse. "No quiero perjudicar el buen nombre de la Policía", señala, "yo renuncio antes de que me cesen, ahora me tienen que cesar".

Según la denunciante, el audio de 40 minutos solo es una prueba de lo ocurrido, pero el acoso no terminaría aquella noche. De hecho, el subordinado de José Ángel González también ha sido cesado por presuntas coacciones a la denunciante.

El abogado de la denunciante asegura que su cliente está de baja por el duro golpe psicológico que ha sufrido. Un episodio que ha puesto en jaque a todo el operativo de la Policía Nacional y por el que el querellado deberá responder el próximo 17 de marzo.