Vecina del matrimonio presuntamente asesinado por su hijo con una mancuerna: "Él se asomó por la ventana gritando"

César, un hombre de 36 años ha sido detenido esta madrugada por asesinar presuntamente a sus padres con una mancuerna en el barrio madrileño de Latina. La policía encontró al joven en actitud violenta y con el supuesto objeto con el que habría golpeado a sus padres aún en la mano. Poco después, confesaba el crimen.

Dos años antes de esta detención, la policía le arrestó en Badajoz. Allí, César amenazó con un cuchillo a sus vecinos y se atrincheró en casa de sus padres durante tres horas. Además, en otra ocasión el propio padre llamó a emergencias para alertar de que su hijo, que era paciente psiquiátrico y había estado en la cárcel, les podía matar.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Nena, vecina del edificio en el que ocurrió el presunto asesinato y que fue profesora de César. "Empecé a escuchar ruidos de pelea y al rato salió el por la ventana gritando", recuerda. Según cuenta, el joven gritaba que llamaran a la policía, que la que estaba en camino no era real, sino que "estaban disfrazados" y eran "comunistas".

Nena afirma que César era un niño muy querido y esperado y que el matrimonio eran muy buenos vecinos. "Después de su paso por la cárcel, volvió con su tratamiento y todo parecía haber vuelto a la normalidad", señala, "no había oído gritos ni nada".

Este presunto asesinato ha conmocionado por completo a los vecinos y amigos de la familia. Un hecho que llevaban años temiendo que ocurriera.