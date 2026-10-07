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Vecina del matrimonio presuntamente asesinado por su hijo con una mancuerna: "Él se asomó por la ventana gritando"
La policía le detuvo de madrugada en casa de los fallecidos, que presentaban grandes signos de violencia. Dos años antes, el joven ya fue detenido por amenazar a sus vecinos con un cuchillo y atrincherarse en la vivienda de sus padres durante horas.
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César, un hombre de 36 años ha sido detenido esta madrugada por asesinar presuntamente a sus padres con una mancuerna en el barrio madrileño de Latina. La policía encontró al joven en actitud violenta y con el supuesto objeto con el que habría golpeado a sus padres aún en la mano. Poco después, confesaba el crimen.
Dos años antes de esta detención, la policía le arrestó en Badajoz. Allí, César amenazó con un cuchillo a sus vecinos y se atrincheró en casa de sus padres durante tres horas. Además, en otra ocasión el propio padre llamó a emergencias para alertar de que su hijo, que era paciente psiquiátrico y había estado en la cárcel, les podía matar.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Nena, vecina del edificio en el que ocurrió el presunto asesinato y que fue profesora de César. "Empecé a escuchar ruidos de pelea y al rato salió el por la ventana gritando", recuerda. Según cuenta, el joven gritaba que llamaran a la policía, que la que estaba en camino no era real, sino que "estaban disfrazados" y eran "comunistas".
Nena afirma que César era un niño muy querido y esperado y que el matrimonio eran muy buenos vecinos. "Después de su paso por la cárcel, volvió con su tratamiento y todo parecía haber vuelto a la normalidad", señala, "no había oído gritos ni nada".
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Este presunto asesinato ha conmocionado por completo a los vecinos y amigos de la familia. Un hecho que llevaban años temiendo que ocurriera.
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