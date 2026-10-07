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Mejores momentos | 7 de octubre

¡Esto no para!: Fran consigue más de 4.000 euros en un solo panel

Si Marta había sorprendido llevándose más de 3.000€ en un solo panel, Fran ha querido elevar la apuesta para enfundarse nada menos que 4.300€ de golpe.

¡Esto no para!: Fran consigue más de 4.000 euros en un solo panel

¡Esto no para!: Fran consigue más de 4.000 euros en un solo panel

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Borja Tamayo
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Ana ha sido la encargada de inaugurar un panel cuya pista rezaba “castigo de la infancia”. Una prueba que le ha sonreído en primera instancia cuando caía en el gajo de Doble letra y, acto seguido, desvelaba todas las vocales en el acto. Sin embargo, las cosas han cambiado al pedir una consonante errónea.

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Así, Fran recogía el testigo con la pantalla de Brian ya considerablemente desvelada. Ahora bien, la verdadera suerte ha llegado cuando caía en la casilla de los 1.000€, multiplicando por cuatro el importe gracias a la T. Un marcador de 4.300€ que incluso superaba al protagonizado por Marta poco antes.

Fran no ha querido seguir arriesgando y se ha dispuesto a resolver, enfundándose un premio que todo el plató ha celebrado con una más que merecida ola. ¿Te lo has perdido? Puedes ver el panel completo en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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