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Mejores momentos | 7 de octubre

“¡Qué panel!”: Los nervios, la tensión y los giros de guion se convierten en más de 3.000 euros

Pocas veces se ha visto un panel tan emocionante como el que ha protagonizado Marta, que ha llevado la emoción hasta el final con más de 3.000€ acumulados en su marcador.

Los nervios, la tensión y los giros de guion se convierten en más de 3.000 euros

“¡Qué panel!”: Los nervios, la tensión y los giros de guion se convierten en más de 3.000 euros

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Borja Tamayo
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Marta ha protagonizado uno de los paneles más locos de La ruleta de la suerte. Si bien la concursante ha arrancado con fuerza, cayendo en el Me lo quedo y la primera mitad del Gran Premio, todo se ha desatado cuando atinaba a la casilla de los 1.000€ y multiplicaba por dos el importe con una letra repetida.

No bastante con esto, Marta ha utilizado su primer gajo para robarle a Fran el Comodín y el Supercomodín, justo antes de conseguir la segunda mitad del Gran Premio: una tarjeta regalo de 700€. Sin embargo, todavía no era capaz de resolver el panel y ha tenido que seguir tirando.

La mala suerte se ha puesto en su contra cuando caía en el Pierde turno, gastando así el primer comodín. Una jugada que ha repetido poco después, gastando el Supercomodín y, como ha dicho Jorge Fernández, “quedarse sin balas”. Afortunadamente, en el último momento, la concursante ha logrado encontrar la respuesta correcta y, de este modo, llevarse un panel de 3.025€.

¿Quieres ver el panel? ¡Dale play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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