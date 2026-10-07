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CRISIS EN CEUTA

Estrella, vecina ceutí: "Necesitamos soluciones, no que enfoquen a Ceuta para la campaña electoral"

La crisis en Ceuta continúa, mientras los ojos están puestos en el próximo 29 de noviembre, cuando se han convocado elecciones generales anticipadas.

Estrella

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La tensión sigue llenando las calles de Ceuta. Más de dos meses después del salto masivo de 80.000 migrantes, los ceutíes siguen reclamando una solución a la crisis migratoria.

El anuncio del adelanto electoral ha generado numerosas reacciones en la ciudad autónoma. Algunos lo toman como una oportunidad de cambio y miran al 29 de noviembre con esperanza de que su situación cambie.

Ceuta

Sin embargo, los ceutíes se muestran en contra de que los partidos políticos utilicen el drama de Ceuta para sus campañas. Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, ha afirmado que su foco electoral será la crisis de la ciudad autónoma.

"Necesitamos soluciones, pero no que enfoquen a Ceuta para la campaña electoral", afirma Estrella, una vecina del Puerto, "esto no es un problema de Ceuta, es de España".

Los ceutíes esperan una solución temprana a raíz de las elecciones, pero piden que Ceuta no se convierta en la bandera de ningún partido. ¡Dale al play para escuchar la opinión de las calles!

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