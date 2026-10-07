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A LAS 22 HORAS

"Hay mucho dinero en juego": Este sábado, "la diversión está asegurada" en La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche vuelve el sábado a las 22 horas con un nuevo programa que promete ser toda una montaña rusa de emociones. ¡No te lo pierdas!

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

"Hay mucho dinero en juego": Este sábado, "la diversión está asegurada" en La ruleta de la suerte noche

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Borja Tamayo
Publicado:

La ruleta de la suerte noche pone "mucho dinero en juego" cada vez que los concursantes llegan al plató. Unos concursantes que vienen a pasarlo en grande y, si la fortuna se cruza en su camino, llevarse premios que pueden alcanzar los 100.000€.

"La diversión está asegurada" en el programa más especial de Jorge Fernández y Laura Moure. Gajos espectaculares, actuaciones en directo memorables y, sobre todo, la euforia de la emoción a flor de piel cada vez que hacen girar la ruleta.

No te pierdas una nueva noche de puro espectáculo el próximo sábado, a partir de las 22 horas, en Antena 3.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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