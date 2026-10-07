A LAS 22 HORAS
"Hay mucho dinero en juego": Este sábado, "la diversión está asegurada" en La ruleta de la suerte noche
La ruleta de la suerte noche vuelve el sábado a las 22 horas con un nuevo programa que promete ser toda una montaña rusa de emociones. ¡No te lo pierdas!
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La ruleta de la suerte noche pone "mucho dinero en juego" cada vez que los concursantes llegan al plató. Unos concursantes que vienen a pasarlo en grande y, si la fortuna se cruza en su camino, llevarse premios que pueden alcanzar los 100.000€.
"La diversión está asegurada" en el programa más especial de Jorge Fernández y Laura Moure. Gajos espectaculares, actuaciones en directo memorables y, sobre todo, la euforia de la emoción a flor de piel cada vez que hacen girar la ruleta.
No te pierdas una nueva noche de puro espectáculo el próximo sábado, a partir de las 22 horas, en Antena 3.
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