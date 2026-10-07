"Hay mucho dinero en juego": Este sábado, "la diversión está asegurada" en La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche pone "mucho dinero en juego" cada vez que los concursantes llegan al plató. Unos concursantes que vienen a pasarlo en grande y, si la fortuna se cruza en su camino, llevarse premios que pueden alcanzar los 100.000€.

"La diversión está asegurada" en el programa más especial de Jorge Fernández y Laura Moure. Gajos espectaculares, actuaciones en directo memorables y, sobre todo, la euforia de la emoción a flor de piel cada vez que hacen girar la ruleta.

No te pierdas una nueva noche de puro espectáculo el próximo sábado, a partir de las 22 horas, en Antena 3.