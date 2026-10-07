Amiga de la familia de Rami, el menor con autismo desaparecido en Granollers: "Se asustó y salió corriendo"

El temporal ha afectado especialmente a Cataluña, donde varios municipios han quedado completamente anegados. En Granollers (Barcelona), la tormenta ha provocado graves destrozos y ha dejado un desaparecido.

El desaparecido es Rami, un joven de 12 años con autismo que se asustó durante la tormenta y salió corriendo de su casa, en pijama y chanclas. Las últimas imágenes que hay del menor son caminando por las vías de la estación de Granollers.

"Los padres están fatal y no saben nada", afirma Yolanda, amiga de la familia. Según nos cuenta, la madre ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a los medios y servicios de búsqueda, policía y bomberos, pero "no tiene fuerza" de atender a los medios.

Yolanda asegura que todo ocurrió muy rápido, el niño salió corriendo y, cuando los vecinos y los padres salieron a la calle, ya no le vieron. ¿Lograrán encontrar pronto a Rami?