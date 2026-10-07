Desaparecido
Amiga de la familia de Rami, el menor con autismo desaparecido en Granollers: "Se asustó y salió corriendo"
Se amplía la búsqueda de Rami, el menor de 12 años desaparecido durante la tormenta en Granollers (Barcelona) el sábado. En Y ahora Sonsoles hablamos con una amiga de los padres.
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El temporal ha afectado especialmente a Cataluña, donde varios municipios han quedado completamente anegados. En Granollers (Barcelona), la tormenta ha provocado graves destrozos y ha dejado un desaparecido.
El desaparecido es Rami, un joven de 12 años con autismo que se asustó durante la tormenta y salió corriendo de su casa, en pijama y chanclas. Las últimas imágenes que hay del menor son caminando por las vías de la estación de Granollers.
"Los padres están fatal y no saben nada", afirma Yolanda, amiga de la familia. Según nos cuenta, la madre ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a los medios y servicios de búsqueda, policía y bomberos, pero "no tiene fuerza" de atender a los medios.
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Yolanda asegura que todo ocurrió muy rápido, el niño salió corriendo y, cuando los vecinos y los padres salieron a la calle, ya no le vieron. ¿Lograrán encontrar pronto a Rami?
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