Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desaparecido

Amiga de la familia de Rami, el menor con autismo desaparecido en Granollers: "Se asustó y salió corriendo"

Se amplía la búsqueda de Rami, el menor de 12 años desaparecido durante la tormenta en Granollers (Barcelona) el sábado. En Y ahora Sonsoles hablamos con una amiga de los padres.

Rami

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El temporal ha afectado especialmente a Cataluña, donde varios municipios han quedado completamente anegados. En Granollers (Barcelona), la tormenta ha provocado graves destrozos y ha dejado un desaparecido.

El desaparecido es Rami, un joven de 12 años con autismo que se asustó durante la tormenta y salió corriendo de su casa, en pijama y chanclas. Las últimas imágenes que hay del menor son caminando por las vías de la estación de Granollers.

"Los padres están fatal y no saben nada", afirma Yolanda, amiga de la familia. Según nos cuenta, la madre ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a los medios y servicios de búsqueda, policía y bomberos, pero "no tiene fuerza" de atender a los medios.

Yolanda asegura que todo ocurrió muy rápido, el niño salió corriendo y, cuando los vecinos y los padres salieron a la calle, ya no le vieron. ¿Lograrán encontrar pronto a Rami?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Estrella

Estrella, vecina ceutí: "Necesitamos soluciones, no que enfoquen a Ceuta para la campaña electoral"

Rami

Amiga de la familia de Rami, el menor con autismo desaparecido en Granollers: "Se asustó y salió corriendo"

Médico y enfermera

La misteriosa muerte de una enfermera tras pasar la noche con su amante médico: "Se inyectaban propofol para facilitar el sueño"

Mancuerna
ÚLTIMA HORA

Vecina del matrimonio presuntamente asesinado por su hijo con una mancuerna: "Él se asomó por la ventana gritando"

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
A LAS 22 HORAS

"Hay mucho dinero en juego": Este sábado, "la diversión está asegurada" en La ruleta de la suerte noche

Begoña Villacís
ELECCIONES 29-N

Begoña Villacís se pronuncia sobre la polémica del voto por correo: "España tiene un proceso bastante garantista"

El próximo 29 de noviembre habrá elecciones anticipadas, una decisión provocada por el estallido de la crisis de la vivienda. Ante esta llamada a las urnas, el Partido Popular ha sembrado dudas sobre el voto por correo. ¿Es seguro?

¡Esto no para!: Fran consigue más de 4.000 euros en un solo panel
Mejores momentos | 7 de octubre

¡Esto no para!: Fran consigue más de 4.000 euros en un solo panel

Si Marta había sorprendido llevándose más de 3.000€ en un solo panel, Fran ha querido elevar la apuesta para enfundarse nada menos que 4.300€ de golpe.

Los nervios, la tensión y los giros de guion se convierten en más de 3.000 euros

“¡Qué panel!”: Los nervios, la tensión y los giros de guion se convierten en más de 3.000 euros

Laura huelga

Laura, una trabajadora anuncia que no hará huelga: "¿Cuánto cobran los sindicatos? A mí nunca me han ayudado"

Manifestante Sol

La opinión de un manifestante de Sol sobre la huelga general: "El problema es el sistema, no es una cuestión de cambio de cromos"

Publicidad