“Ahora dime dónde está el coche”: el gracioso comentario de José María al llegar a la Gran Final

El abuelo ha llegado hasta la final acompañado de su nieta Yolanda en un día muy especial.

Arancha Mela
José María y Yolanda han formado un gran equipo durante todo el programa y han conseguido llegar a la Gran Final. Allí contaban con la ayuda final y un regalo de Navidad que les ha sorprendido mucho.

Con su característico sentido del humor, José María le ha dicho a Jorge Fernández: “Ahora dime dónde está el coche”. Las risas se han desatado de inmediato en el plató. Sin embargo, el panel decía: “Tres sentimientos: amor, cariño y ternura” y no han logrado acertarlo.

Durante su presentación, abuelo y nieta han confesado que su principal objetivo al venir a La ruleta de la suerte era poder organizar una comida familiar. Aunque no han conseguido el coche, los 900 euros que han ganado les permitirán cumplir su deseo.

La compañía familiar siempre es lo más importante. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

