La insuficiente pensión de Begoña la obliga a compartir piso con 12 personas: "Nunca me imaginé que tendría esta forma de vivir"

El precio de la vivienda, sumado al valor de las pensiones hacen que muchos jubilados no puedan permitirse la vida que querrían. Begoña, por ejemplo, se ha visto obligada a compartir piso con otras 12 personas.

Tras divorciarse, Begoña renunció a todo. Desde entonces, el alquiler de 600 euros le supone casi la totalidad de su pensión, algo que le hace imposible vivir sola. "Esta forma de vivir no es mala, pero no es la que me imaginé", nos cuenta.

La vivienda se encuentra en el barrio de Barajas y, según nos cuenta, no tiene zonas comunes. Además, si quieren llevar a alguien a dormir deben abonar 40 euros y ni siquiera cuentan con baños suficientes. "En la planta baja hay 6 personas que comparten un baño", afirma Begoña.

A toda esta situación se le suma un cáncer que padece desde hace 10 años y por el que debe tratarse. "Con mi enfermedad, es muy desproporcionado tener una pensión de 800 euros", señala Begoña.

En cada renovación le suben más el precio del alquiler y Begoña se encuentra cada vez más ahogada por el dinero. Una situación que, lamentablemente, muchos pensionistas tienen que hacer frente.