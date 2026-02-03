Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

La insuficiente pensión de Begoña la obliga a compartir piso con 12 personas: "Nunca me imaginé que tendría esta forma de vivir"

Begoña cobra 800 euros de pensión y paga 600 de alquiler. Lo peor es que no vive sola, sino con otras doce personas: una situación que jamás se imaginó.

Compartir piso con 12 personas

Publicidad

El precio de la vivienda, sumado al valor de las pensiones hacen que muchos jubilados no puedan permitirse la vida que querrían. Begoña, por ejemplo, se ha visto obligada a compartir piso con otras 12 personas.

Tras divorciarse, Begoña renunció a todo. Desde entonces, el alquiler de 600 euros le supone casi la totalidad de su pensión, algo que le hace imposible vivir sola. "Esta forma de vivir no es mala, pero no es la que me imaginé", nos cuenta.

La vivienda se encuentra en el barrio de Barajas y, según nos cuenta, no tiene zonas comunes. Además, si quieren llevar a alguien a dormir deben abonar 40 euros y ni siquiera cuentan con baños suficientes. "En la planta baja hay 6 personas que comparten un baño", afirma Begoña.

A toda esta situación se le suma un cáncer que padece desde hace 10 años y por el que debe tratarse. "Con mi enfermedad, es muy desproporcionado tener una pensión de 800 euros", señala Begoña.

En cada renovación le suben más el precio del alquiler y Begoña se encuentra cada vez más ahogada por el dinero. Una situación que, lamentablemente, muchos pensionistas tienen que hacer frente.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Compartir piso con 12 personas

La insuficiente pensión de Begoña la obliga a compartir piso con 12 personas: "Nunca me imaginé que tendría esta forma de vivir"

Madre a favor

Madre a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Para mí llegó tarde, mi hija estaba obsesionada"

Gritos Esteso

Gritos de indignación en el funeral de Fernando Esteso: "¡Una vergüenza que no haya venido aquí un político!"

Alfredo
Última hora

Alfredo, desalojado por la alerta extrema por lluvias en Andalucía: "Tengo miedo de lo que me pueda encontrar"

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”
Se sinceran

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"
El sábado a las 22:00 horas

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Dos nuevas parejas de concursantes tratarán de conservar el millón de euros que se encontrarán nada más salir al plató.

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Una programación especial

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Tras un programa especial en el que descubriremos mejor a Manu y a Rosa, ambos visitarán El Hormiguero y, después, se emitirá el momento más esperado.

La infanta Cristina.

Pilar Vidal: "La infanta Cristina no ha superado lo que le hizo Iñaki Urdangarin y sus padres tampoco se lo perdonan"

Juan José Ballesta

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

Publicidad