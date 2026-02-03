Miguel Bernardeau desvela su pasión por el surf: "Disfruto de encontrar mis límites con el mar"

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre han acudido juntos a El Hormiguero, donde han demostrado la gran complicidad que mantienen dentro y fuera de la pantalla. Los actores han compartido anécdotas, risas y detalles sobre sus últimos proyectos.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado a Miguel por sus hobbies. El intérprete ha asegurado que le encanta surfear y ha asegurado que una de las razones por las que le gusta es porque es una excusa para viajar y descubrir dónde están sus límites.

El invitado ha contado las lesiones que ha sufrido, pero ha afirmado que le compensa porque ninguna ha sido grave. ¡No te lo puedes perder!