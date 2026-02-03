Antena3
Miguel Bernardeau desvela su pasión por el surf: "Disfruto de encontrar mis límites con el mar"

El actor ha contado cuál es su gran hobby y ha relatado qué siente cuando se encuentra sobre las olas.

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre han acudido juntos a El Hormiguero, donde han demostrado la gran complicidad que mantienen dentro y fuera de la pantalla. Los actores han compartido anécdotas, risas y detalles sobre sus últimos proyectos.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado a Miguel por sus hobbies. El intérprete ha asegurado que le encanta surfear y ha asegurado que una de las razones por las que le gusta es porque es una excusa para viajar y descubrir dónde están sus límites.

El invitado ha contado las lesiones que ha sufrido, pero ha afirmado que le compensa porque ninguna ha sido grave. ¡No te lo puedes perder!

Miguel Bernardeau desvela su pasión por el surf: "Disfruto de encontrar mis límites con el mar"

Manu acaricia el bote con 23 aciertos en El Rosco y Rosa se aferra a la heroica

Javier Veiga lidera el ¿Dónde Están? para Rosa y triunfa con el musical Cats

Manu se pone romántico en La Pista y se lleva el duelo gracias a Machín
Así vivió Rosa el bote de Óscar en Pasapalabra: un recuerdo asociado... ¡a una empanada!
Alberto Gutiérrez
Alberto Gutiérrez, el cuarto español en viajar al espacio: "Mi gran preocupación era que arriba no había baño"

Es el cuarto español en viajar al espacio, pero el primero que lo hace como turista. Un viaje millonario, pero que asegura que ha valido cada céntimo.

Pescador
Pescadores incapaces de salir a faenar con el temporal: "Los productos empiezan a estar muy caros, casi como en Navidad"

El temporal y la sucesión de borrascas están afectando especialmente a la economía. Agricultores, ganaderos y barcos, entre otros, no pueden salir a faenar, lo que provoca consecuencias directas en el mercado.

Compartir piso con 12 personas

La insuficiente pensión de Begoña la obliga a compartir piso con 12 personas: "Nunca me imaginé que tendría esta forma de vivir"

Madre a favor

Madre a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Para mí llegó tarde, mi hija estaba obsesionada"

Gritos Esteso

Gritos de indignación en el funeral de Fernando Esteso: "¡Una vergüenza que no haya venido aquí un político!"

